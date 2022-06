Landtagspräsidentin spricht beim „Talk im Bock“ über persönliche Anfeindungen

Muhterem Aras (Grüne) zeigt klare Kante. Beim 208. „Talk im Bock“ (TiB) in der gut besuchten Festhalle wendet sie sich entschieden gegen Hassmails im Internet. Sie lasse jede derartige Mail prüfen, erstatte Anzeige, auch wenn die Ermittlungen oft langwierig und schwierig seien. Auf Fragen von TiB-Moderator Karl-Anton Maucher zur gelungenen oder misslungenen Integration fordert sie ein Einwanderungsgesetz, auch um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Die baden-württembergische Landtagspräsidentin stellt klare Defizite der deutschen Politik fest. Musikalisch begleitet wird dieser TiB von der Jazzcombo „Just Friends“ – zum 208. Mal. Chapeau!

Die 56-jährige Mutherem Aras, Mutter zweier Kinder, betont immer wieder die Bedeutung von Freiheit, den hohen Wert des Grundgesetzes. Dafür müsse man ständig kämpfen, und „dafür würde ich alles aufs Spiel setzen“. Sichtlich berührt sie die Frage von Karl-Anton Maucher nach schlimmen Hassmails. Ja, sie lese diese immer, und wenn ihre Kinder ins Spiel kämen, mit Name und Adresse, werde ihr mulmig. „Aber ich lasse mich nicht einschüchtern. Jetzt erst recht nicht.“ Warum gerade sie so viele dieser üblen Anwürfe und Drohungen erhalte? „Ich bin Zuwanderin, grün, und eine emanzipierte Frau, die klar ihre Meinung sagt.“

Verstörende Szenen

Auch abseits des Internets habe sie verstörende Szenen erlebt. Die Stimmkönigin von Stuttgart bei den Landtagswahlen bezeichnet ihre erste Legislaturperiode als heftigen „Stresstest“. Beleidigungen, Sabotage, Verstoß gegen die Parlamentsregeln – sie habe sich nicht vorstellen können, dass man sich so verhalten könne. „Da wird eine rote Linie überschritten. Muhterem Aras spricht immer „über die Neuen“, meidet den Parteinamen AfD wie der Teufel das Weihwasser. Vielleicht gebietet ihre überparteiliche Funktion diese Zurückhaltung. Schade, dass der gut vorbereitete Moderator diese Diktion übernimmt.

Manchmal wird’s ein wenig zäh. Aras ist durch und durch Politikerin, absolviert zahlreiche Termine, hat viele ihrer Sätze oft und oft wiederholt. Das wirkt manchmal wie gestanzt. Grundgesetz, Freiheit, Grundgesetz. Lebendig bleibt’s trotzdem, weil Karl-Anton Maucher am Ball bleibt, die wortschnelle Grüne mit neuen Fragen fordert. Etwa zu Problemen bei der Integration. Aras sieht große Fortschritte seit 1978, als sie mit zwölf Jahren aus der kurdischen Ortschaft Elmaagac in Ostanatolien nach Filderstadt gekommen ist. Die erste Generation habe in Deutschland Geld verdienen wollen, für ihr weiteres Leben in der Türkei. Die zweite Generation habe dank Bildung den Aufstieg geschafft, „wie ich“. Die dritte Generation gehöre dazu, suche aktiv ihren Platz. „Integration braucht Zeit.“ Die Wohnungssuche mit türkischen oder arabischen Namen gestalte sich aber immer noch als schwierig.

Keinerlei Verständnis

Keinerlei Verständnis zeigt Aras auf Frage des Moderators dafür, dass Türkischstämmige auch nach Jahrzehnten in Deutschland Wahlrecht in der Türkei haben. Sie ist für eine Aberkennung nach zehn Jahren hiesigem Aufenthalt.

Menschen, die hier in Freiheit leben, nicht von der Diktatur Erdogans betroffen sind, unterstützen per Stimme die Unterdrückung in der Türkei.

Es gebe hier 65 Prozent Zustimmung, mehr als in jedem anderen Land. Das spalte die türkische Community. Von der Unterdrückung in der Türkei ist Aras selbst betroffen gewesen. Die kurdische Sprache verboten, die Aleviten – ein moderater Zweig des Islam - ausgegrenzt, verfolgt. Um so mehr schätzt, verteidigt sie die hiesigen Freiheitsrechte.

Die deutsche Gesellschaft müsse sich fragen, was sie bei der Integration falsch gemacht habe, warum sich viele Türken als „Mensch zweiter Klasse“ fühlen. Es gebe viele Fehlgeleitete, fundamental-islamischer Einfluss in vielen Moscheen durch Imane. „Das sind türkische Beamte“. Morgens in der Schule liberaler Unterricht, nachmittags in der Moschee die Indokrination. Die Frau sei dem Mann untertan. Verhüllung, Ablehnung von Aufklärung, Verbot von Sport. Das sei falsch verstandene Toleranz. „Der Islam gehört in deutsche Schulen unter deutscher Aufsicht. Punkt.“

Privilegierte Flüchtlinge

Ob die Flüchtlinge aus der Ukraine privilegiert seien, fragt Karl-Anton Maucher. Ja. Diese hätten riesige Erleichterungen gegenüber anderen Flüchtlingen. Und es kämen überwiegend Frauen und Kinder und ältere Männer. Die Politik solle dabei andere Krisengebiete nicht vergessen. Es helfe weder bei der Integration noch beim Fachkräftemangel, wenn junge Menschen (meist Männer) jahrelang nicht arbeiten dürften. Ein Einwanderungsgesetz sei dringend nötig.

Ziemlich zum Schluss die Frage Mauchers, ob sie derzeit einen Traumjob ausübe. Klare Aussage: „Ich gestalte, ich mache es gerne. Ja, es ist ein Traumjob.“ Und verlässt, mit einem dicken Strauß Sonnenblumen, unter Beifall die Bühne.

Die Saalspende hat übrigens rund 745 Euro ergeben. Der Betrag geht auf Wunsch der Landtagspräsidentin an „WIR im Allgäu“, gegen Rassismus und für Integration. Vielen im Saal ist diese seriöse Initiative nicht bekannt gewesen, einige erklärende Worte hätten die Geldbeutel wohl großzügiger geöffnet.