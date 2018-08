Landtagsabgeordnete Petra Krebs besichtigt solitäre Tagespflege

Bei einem Besuch der solitären Tagespflege Carl-Joseph in Leutkirch hat sich Landtagsabgeordnete Petra Krebs (Bündnis 90/Die Grünen) über das ambulante Unterstützungsangebot für die Pflege daheim informiert. Wie die Vinzenz von Paul gGmbH mitteilt, können dort seit Februar bis zu 16 Menschen stunden- oder tageweise Begleitung erfahren.

„Vor allem für pflegende Angehörige, die nach wie vor die größte Gruppe der Pflegenden abbilden, ist das eine wichtige Stütze im Pflegemix“, sagte Krebs. Gleichzeitig sieht die gelernte Krankenschwester den Bedarf an solchen Angeboten wachsen. „Auch mit Pflegebedarf wollen wir im Alter so lange wie möglich in unseren eigenen vier Wänden bleiben. Dafür werden wir zukünftig noch mehr solcher Angebote, aber auch neue Modelle benötigen“, ist sich die Landtagsabgeordnete sicher und bestätigt damit Claudia Hartmann, Regionalleiterin der Vinzenz von Paul gGmbH, in ihrer Aussage, dass die klassischen ambulanten und stationären Angebote weitergedacht werden müssen, um den individuellen Bedürfnissen der kommenden Generationen von Älteren gerecht zu werden.

„Zwischen klassischen Pflegeeinrichtungen, Tages- und Nachtpflege sowie ambulanten Diensten, müssen differenzierte Versorgungsangebote geschaffen werden. Sowohl durch Anbieter, aber auch durch eigenverantwortliche Zusammenschlüsse wie in Form von Wohngemeinschaften“, sagte Hartmann.