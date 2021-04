Landkreis übergibt kostenlose Biotonne an „Fairteiler“

In der „Foodsharing-Fairteiler-Station“ in Leutkirch können Lebensmittel abgegeben werden, die noch genießbar sind, jedoch nicht mehr gebraucht werden können. Das betrifft etwa Obst und Gemüse mit kleinen Schönheitsfehlern, aber auch Lagerbestände mit nahendem Mindesthaltbarkeitsdatum. Diejenigen, die diese Lebensmittel konsumieren möchten, dürfen sich zur Aufstockung ihres Lebensmittelvorrats aus der Station herausnehmen, was sie benötigen. Ein Team von Ehrenamtlichen ist vor Ort stets im Einsatz. Der letzte Verwertungsweg ist die Biotonne. Eine solche hat der Landkreis der Station nun kostenlos zur Verfügung gestellt, wie das Landratsamt mitteilt.

Alle Beteiligten würden somit einen nicht unerheblichen Beitrag zum Klimaschutz im Hinblick auf die Lebensmittelverwertung leisten. „Denn 20 bis 30 Prozent der klimarelevanten Gase stammen aus dem Ernährungssektor“, betont Leutkirchs Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle.

Durch die Reduzierung der Lebensmittelabfälle werden die natürlichen Ressourcen wie Wasser, Ackerboden und Dünger geschont. „In Deutschland entstehen jedes Jahr rund zwölf Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle“, erklärt Laura Holzhofer, Verantwortliche für das Projekt „Kernig“ bei der Stadt Leutkirch. „Mit dem Fairteiler in Leutkirch können wir einige Synergieeffekte erzielen. Nicht nur Menschen kann damit geholfen, sondern auch ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden“, so Holzhofer weiter.

„Gerade in diesen schwierigen Zeiten, wird unser Angebot sehr gut angenommen und vor allem auch gebraucht“, betont Katja Baumgardt. Sie hatte gemeinsam mit ihrem Bruder die ursprüngliche Idee des „Fairteilers“ in Leutkirch und leitet das Begegnungscafé „Sonnentreff“ der Johanniter. „Auch die Leutkircher Bäcker, Metzger, Einzelhändler oder Gastronomen finden das Projekt klasse und unterstützen uns mit Lebensmitteln“, sagt Baumgardt.

Die „Foodsharing-Fairteiler-Station“ in Leutkirch ist eine von insgesamt vier solchen Angeboten im Landkreis Ravensburg.