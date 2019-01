Landfrauen informieren sich zu Kräutern

Von Sebastian Mayr

Drogenrazzia in Neu-Ulm: Bei einem Großeinsatz haben Polizisten am späten Freitagabend ein Asylbewerberheim in der Neu-Ulmer Innenstadt durchsucht. Dabei fanden sie Betäubungsmittel „in nicht geringer Menge“ sowie eine fünfstellige Summe Bargeld. Mehrere Männer wurden nach Angaben der Polizei am Samstagmorgen festgenommen.

Beamte umstellten das Gebäude neben einer Spielothek zwischen Reuttier Straße, Augsburger Straße, Wallstraße und Kasernstraße.