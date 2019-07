Landfrauen gehen auf mehrtägige Entdeckungsreise

Bei ihrer dreitägigen Sommerlehrfahrt sind 53 Landfrauen in den Genuss von vielen interessanten Führungen sowie von kulturellen, historischen und landschaftlichen Sehenswürdigkeiten gekommen. Das teilt der Landfrauenverband Württembergisches Allgäu mit.

Erster Programmpunkt auf der Hinfahrt war kurz nach Karlsruhe in Kandel (Südpfalz) ein Erlebnis-Frühstück im Café des Obst- und Spargelhofes Zapf. Chef Michael Zapf berichtete von der Bewirtschaftung seines Betriebes mit einer Fläche von 63 Hektar mit Obst, Spargel, Gemüse, Mais und Tabak, der einen niedrigen Nikotingehalt hat und nach Ägypten und Amerika verkauft wird. Tabak sei schon früher in großen Mengen in der Pfalz angebaut und in luftigen Holzspeichern getrocknet worden, heißt es.

Auf der weiteren Anreise durch den Pfälzer Wald und das Saarland wurde mit einer Wanderung der Aussichtspunkt Cloef an der Saarschleife mit dem Baumwipfelpfad besucht. Reiseleiterin und Landfrau Hilde Wiß führte die Gruppe durch Trier, der ältesten Stadt Deutschlands. Der Rundgang führte zum Wahrzeichen der Stadt, der Porta Nigra, ein ab 170 nach Christus errichtetes, früheres römisches Stadttor, zum Dom mit der Reliquie Heiliger Rock, dem Petrusbrunnen mit dem Marktkreuz und dem Geburtshaus von Karl Marx.

Am zweiten Tag führte die Busfahrt bei Sonnenschein entlang der Mosel nach Traben-Trarbach, vorbei an steilen Weinbergen, Burgen, Klöstern und malerischen Orten mit vielen Erklärungen der Reiseleiterin. Es folgte eine zweistündige Moselschifffahrt nach Bernkastel-Kues. Nach dem geführten Spaziergang durch das kleine Städtchen mit seinen engen Gassen und Fachwerkhäusern kehrten die Frauen in Lokale ein. Das Haus mit den Hochwassermarken habe die ganze Gruppe sehr beeindruckt.

In Neumagen-Dhron führte ein Winzer die Landfrauen durch seinen Weinberg. Er erklärte den Anbau, die Bewirtschaftung mit traditionellen und für die Mosel typische Rebsorten wie Riesling, Kerner, Rivaner und ihre Weiterverarbeitung. Auf dem Schiefergestein der Steil- und Flachlagen gedeihe besonders der Weißwein Riesling ausgezeichnet. Eine Weinprobe mit verschiedenen Weinsorten und einem zünftigen Winzeressen habe zu einem fröhlichen Abend im familiengeführten Weingut geführt.

Der Höhepunkt der Reise war laut Mitteilung am dritten Tag die bestellte Führung durch die Völklinger Hütte im Saarland. Das 1873 gegründete und 1986 stillgelegte Eisenwerk steht für die industrielle Vergangenheit des Saargebiets und gehört heute zum Unesco-Weltkulturerbe. Bei der zweistündigen Führung wurden die Herstellung von Rohstahl mit den Hochöfen, deren Wasserkühlsystem, die Gebläsemaschinen, die Sinteranlage mit Koks und die anstrengenden Arbeitsbedingungen ausführlich erklärt. Besonders beeindruckt seien die Landfrauen am Zwangsarbeiter-Mahnmal gewesen. Über viele Stufen von Stahltreppen konnte das riesige Ausmaß an Gleisen, Schrägaufzügen und das Hängebahnsystem besichtigt werden. Eine große Anzahl der Landfrauen habe mühelos den Aufstieg zur Gichtbühne in 27 Metern Höhe gemeistert, wo in luftiger Höhe die Rohstoffe in die Hochöfen gefüllt wurden.

Ein weiteres Ziel das Ausflugs war Gut Hartungshof nahe der französischen Grenze. Bei der Hofführung durch den Pferdestall zur Reithalle wurde dort die Dressurausbildung vorgestellt und vorgeführt, bevor es über Merklingen zurück nach Hause ging.