Land gibt Geld für Straßenunterhalt frei

Die Bundesstraße 465 zwischen den Orten Reichenhofen und Diepoldshofen wird erneuert. Das Land hat dafür Mittel aus einem laufenden Sanierungsprogramm bewilligt, wie die Landtagsabgeordneten Raimund Haser (CDU) und Petra Krebs (Grüne) in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt geben.

Im Sanierungsprogramm 2018 werden laut Mitteilung landesweit insgesamt mehr als 280 neue Maßnahmen umgesetzt: Für den Erhalt von Bundesstraßen gibt das Land 390 Millionen Euro, für Landesstraßen rund 110 Millionen Euro aus. Zum Programm gehören Fahrbahn-Erneuerungen, Lärmschutzwände, oder die Ertüchtigung von Brücken.

„Gemeinsam mit dem Bundesverkehrswegeplan 2030 bringen wir mit diesem Erhaltungsprogramm die Straßen in unserem Wahlkreis wieder auf den neuesten Stand. Die geförderten Maßnahmen sind allesamt wichtig für unsere Kommunen und ich freue mich, dass mit dem Geld vom Land gebaut werden kann wo es Not tut“, sagt Haser.

„Eine schnelle Straßensanierung ist ein Gebot der Vernunft. Das ist wie beim Zahnarzt: Es ist klüger, kleine Löcher so früh wie möglich zu beseitigen, als das Problem auf die lange Bank zu schieben“, verdeutlicht Krebs. Wenn nun zügig saniert werde, spare man Steuergeld, das ansonsten später für eine „vielfach kostspieligere grundhafte Sanierung“ aufgebracht werden müssten. Höchste Zeit sei es nun, so Krebs, dass die Bagger und Bauarbeiter auch zwischen Aitrach und Mooshausen anrückten. Baulänge der geplanten Maßnahme: 2500 Meter. Durch die Fahrbahndeckenerneuerung würde die Verkehrssicherheit erhöht und die wirtschaftliche Infrastruktur im Landkreis Ravensburg gestärkt. Die grün-schwarze Landesregierung machen zudem „den Weg frei für das dringend benötigte Lifting der Ortsdurchfahrt in Rohrbach und der Hangrutschung zwischen Schloss Zeil und Unterzeil“, so Krebs.

Im Sanierungsprogramm 2018 liegt laut Haser der Fokus auf den Bauwerken. Die gute Haushaltssituation erlaube es, auch Brücken, Stütz- und Schallschutzmauern, die ebenfalls einen wichtigen Teil des Straßennetzes darstellen, zu erhalten und auszubauen. „Wir brauchen in den kommenden Jahren zusätzliche Mittel. Dies gilt für die Erhaltung, aber auch für den Aus- und Neubau, da immer noch viele Ortschaften seit vielen Jahren auf dringend benötigte Ortsumfahrungen warten“, so Haser.