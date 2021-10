Ladendiebin mit Parfüm-Flakons erwischt

Diebesgut im Wert von mehr als 400 Euro hatte eine 52 Jahre alte Ladendiebin bei sich, als sie am Dienstag gegen 15.30 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Evangelischen Kirchgasse in Leutkirch beim Diebstahl erwischt wurde.

Eine Mitarbeiterin der Drogerie hatte laut Bericht die Frau auf frischer Tat ertappt und die Polizei verständigt. Die Beamten fanden bei der Durchsuchung der Tasche der 52-Jährigen mehrere gestohlene Parfüm-Flakons. Die Frau muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.