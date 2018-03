„La Mélodie“ und „Die kleine Hexe“ laufen im Leutkircher Centraltheater

Im Centraltheater Leutkirch werde zwei neue Filme gezeigt:

„La Mélodie – Der Klang von Paris“ (F 2017, 102 Minuten, FSK o.A.) wird von Donnerstag, 29. März, bis Sonntag, 1. April, jeweils um 20 Uhr gezeigt. Darin tritt der Geiger Simon Daoud (Kad Merad) seine neue Arbeitsstelle an, bei der er einer Schulklasse in einem trostlosen Pariser Vorort das Geigenspiel beibringen soll. Die sechste Klasse unter Leitung von Farid zeigt sich zunächst jedoch wenig begeistert, was auch an Simons strengen Lehrmethoden liegt. Als das Projekt zu scheitern droht, droht auch Simon an der schwierigen Aufgabe zu zerbrechen – obwohl sich einige seiner Schützlinge als wahre Talente erweisen, allen voran der schüchterne Arnold. Und dann erhält Simon auch noch das Angebot, mit einem renommierten Quartett auf Tournee zu gehen. Der Film wird am Donnerstag in französischer Originalsprache mit deutschen Untertitel gespielt.

„Die kleine Hexe“ (D 2017, 103 Minuten, FSK o.A.) will unbedingt mit den anderen Hexen in die Walpurgisnacht tanzen, doch sie ist erst 127 Jahre alt und damit viel zu jung dafür. Weil sie sich trotzdem heimlich auf das Fest schleicht und dabei erwischt wird, bekommt sie als Strafe auferlegt, alle Zaubersprüche aus dem großen magischen Buch in nur einem Jahr zu lernen. So soll sie beweisen, dass sie schon eine richtig große und gute Hexe ist. Doch dabei gibt es einige Widrigkeiten: So will die böse Hexe Rumpumpel unbedingt verhindern, dass sie erfolgreich ist und zudem ist die kleine Hexe nicht gerade besonders fleißig. Also versucht sie mit ihrem sprechenden Raben Abraxas herauszufinden, ob es nicht einen einfacheren Weg gibt, um sich als gute Hexe zu beweisen, und sorgt damit für jede Menge Trubel.

Die Kinderbuchverfilmung nach dem Roman von Otfried Preußler wird immer sonntags um 15 Uhr am 1., 8., 15., 22. und 29. April gezeigt.