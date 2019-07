Wie die Stadtverwaltung Leutkirch am Donnerstagvormittag mitteilt, dauert die Vollsperrung der L 319 im Bereich Haselburg wegen Restarbeiten noch bis Montagmittag, 29. Juli, 12 Uhr an. Ursprünglich sollte die Straße, wie berichtet, am Freitag, 26. Juli, wieder für den Verkehr freigegeben werden.