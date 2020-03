Ländlicher Raum: Mehr als 600 000 Euro für Leutkirch

Aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) fließen im Jahr 2020 insgesamt 613 470 Euro an Vorhaben in Leutkirch. Die höchste Einzelsumme in Höhe von 277 500 Euro entfällt auf den Anbau von Multifunktionsräumen an die bestehenden Vereinsräume in Willerazhofen, heißt es von Seiten der Stadt auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Außerdem wurden im Förderschwerpunkt Wohnen für die Modernisierung beziehungsweise Schaffung von Wohnraum in den Ortschaften in sieben Fällen, sowie im Förderschwerpunkt Arbeiten für ein Vorhaben eines Leutkircher Gewerbebetriebes Mittel eingeplant.