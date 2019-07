Kurzzeitiger Stromausfall am Sonntag nach Blitzschlag bei Gebrazhofen

Vermutlich infolge eines Blitzschlags hat sich am Sonntagnachmittag ein 20 000 Volt-Leiterseil vom Isolator an einem Masten bei Engelboldshofen gelöst. Das geht aus einer Mitteilung des Energieversorgers EnBW hervor. Dadurch sei es um 16.52 Uhr zum Stromausfall in einer Reihe von Weilern östlich von Gebrazhofen gekommen. Nachdem die Bereitschaft in Abstimmung mit der Zentralen Leitstelle Ravensburg die Fehlerstelle ausgemacht hatte, ließen sich um 17.44 Uhr die meisten betroffenen Anschlüsse durch Schaltmaßnahmen wieder ans Netz bringen, heißt es weiter. Im Laufe der Woche soll die erneute Überprüfung des Abschnitts und die Reparatur der Leitung erfolgen.