Kurzes aus dem Leutkircher Gemeinderat

Stadtrat Joachim Krimmer (CDU) hat in der jüngsten Leutkircher Gemeinderatssitzung angeregt, das Wahllokal von der Schule am Adenauerplatz in die Festhalle zu verlegen. Mehrere Menschen hätten sich über die fehlende Barrierefreiheit in der Schule beklagt, so Krimmer, der dort bei der Bundestagswahl als Wahlhelfer tätig war. Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle sicherte zu, die Möglichkeit für die Kommunalwahl im Mai 2014 prüfen zu lassen.

Keine Grabsteine aus Kinderhand

Grabsteine, die aus Kinderarbeit stammen, sind auf den städtischen Leutkircher Friedhöfen nicht erlaubt. Darauf wies OB Henle auf Anfrage von Stadtrat Hubert Moosmayer (Bürgerforum Abel) hin. „Wir haben dies in der jüngst verabschiedeten Satzung verankert“, so Henle und schmunzelnd: „Wir haben das nur nicht so an die große Glocke gehängt wie andere Kommunen.“

Barrierefreie Altstadt

Um weitere Anstrengungen, die Altstadtstraßen barrierefreier zu gestalten, bat Stadträtin Hedwig Seidel-Lerch (CDU) die Verwaltung. Dies wäre eine große Hilfe für Gehbehinderte, Rollstuhlfahrer, aber auch für Mütter mit Kinderwägen. Henle sicherte dies zu, sprach aber von einer „enormen finanziellen Kraftanstrengung“, die nur über die jahre hinweg bewältigt werden könne.

Flagge gezeigt

„Es war gut, dass wir damals Flagge gezeigt haben“, sagte Stadtrat Jochen Narr (SPD), ohne Widerspruch zu ernten, mit Blick auf die ablehnende Haltung des Gemeinderats im Jahr 2011, als sich eine Schule der Piusbrüder in Leutkirch ansiedelte. Zu dieser Aussage sah sich der Sozialdemokrat veranlasst, weil die Piusbrüder bei Rom für einen kürzlich dort gestorbenen ehemaligen deutschen SS-Offizier, der als Kriegsverbrecher verurteilt wurde, eine Trauerfeier abhielten.