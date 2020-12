Kurse der VHS Leutkirch beginnen erst im Februar

Das Team der Volkshochschule (VHS) Leutkirch erarbeitet derzeit das Weiterbildungsprogramm für das erste Halbjahr 2021. Mit Blick auf den Corona-Lockdown beginnen die Kurse mit einer kleinen Verzögerung nach der Weihnachtspause erst im Februar. Das geht aus einer Pressemitteilung der VHS hervor.

Das Programm für das erste Halbjahr 2021 wird in gedruckter Form am 18. Januar erscheinen und bereits am Jahresende 2020 auf der Internetseite der Volkshochschule (www.vhs-leutkirch.de) verfügbar sein.

„Wir sind übereingekommen, zwischen die leichten Lockerungen der Corona-Einschränkungen über Weihnachten und den Kursbeginn nach der Weihnachtspause einen kleinen Quarantäne-Puffer zu legen“, wird VHS-Mitarbeiter Matthias Hufschmid in der Pressemitteilung zitiert. „Wir sind zuversichtlich, dass wir mit einem größeren Teil unseres Kursangebots, hoffentlich auch mit den Bewegungs- und Entspannungsangeboten, im Februar wieder beginnen können.“

Auf jeden Fall sollen die Kurse in den anderen Fachbereichen Allgemein- und politische Bildung, kulturelle Bildung, Sprachen und berufliche Bildung im Februar wieder starten. Einige Dozenten bieten auch Online-Kurse an oder verlegen ihre laufenden Präsenzkurse in den virtuellen Raum. Die VHS Leutkirch beteiligt sich damit an der vom Verband der baden-württembergischen Volkshochschulen angeregten Weiterentwicklung zur agilen und „analogitalen“ Volkshochschule.

Wie schon nach dem Lockdown im Frühjahr hat die Volkshochschule Leutkirch auch nach dem erzwungenen Abbruch der Sport- und Bewegungskurse am 2. November inzwischen ihren Kunden die Gebühren für die ausgefallenen Kursstunden zurückerstattet. „Auch diesmal haben einige unserer Kunden wieder auf die Rückzahlung verzichtet, das freut uns sehr“, sagt Gertrud Mösle, die bei der VHS für die kaufmännischen Abläufe zuständig ist. Auf einen späteren Zeitpunkt verschieben wird die VHS Leutkirch auch die Kulturveranstaltungen, die für Dezember und Januar geplant waren. Das Gastspiel des Landestheaters Tübingen am Samstag mit dem Stück „How to Date a Feminist“ ist abgesagt. Die VHS plant einen Nachholtermin im Frühjahr, der gerade gesucht wird.

Die bereits am 8. November abgesagte Theatervorstellung „Ein ganzes Leben“ nach Robert Seethaler, ein Gastspiel der Württembergischen Landesbühne Esslingen, ist verlegt auf Freitag, 7. Mai 2021. Bernd Kohlhepp, der am 18. Dezember in der Reihe „Leutkircher Kleinkunst“ ein Weihnachtsprogramm spielen wollte, wird nun am 1. Mai 2021 in der Festhalle gastieren, dann allerdings mit dem Programm „Hämmerle kommt“.

Aller Voraussicht nach nicht stattfinden können auch das „verspätete Neujahrskonzert“ mit dem Hörner-Quartett „German Hornsound“, das für den 10. Januar geplant war und das Ein-Personen-Stück „Judas“ am 16. Januar. Die VHS bemüht sich auch hier um Ersatztermine noch im ersten Halbjahr 2021. Auf diese Weise werde aus der Spielzeit 2020/2021 zu größeren Teilen ein „Leutkircher Kulturfrühling“, heißt es in der Pressemitteilung der Volkshochschule. Die Ersatztermine werden rechtzeitig bekanntgegeben. Bereits erworbene Karten sowie die Abonnements behalten für die Nachholtermine ihre Gültigkeit.