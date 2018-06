Kunstleitpfosten weisen den Weg

Einige Aktionen für das Jubiläumsjahr werden derzeit bereits vorbereitet:

„Jubiläums-Kunstleitpfosten“: Mit einer Kunstaktion werden Schüler der Leutkircher Schulen 2000künstlerisch-individuell gestaltete Jubiläums-Kunstleitpfosten aus heimischem Holz ab Herbst 2015 entlang der Einfahrtstraßen aufstellen und die Bevölkerung auf das Jubiläumsjahr hinweisen.

Ortschaftstage „Stadt und Land – Hand in Hand“: Da die erste urkundliche Erwähnung auf die Besiedlung des Nibelgau hinweist, werden die Ortschaften aktiv in die Feierlichkeiten eingebunden. An mehreren Wochenenden wird die Leutkircher Innenstadt zur Bühne für das Leben der Ortschaften.

Werthaltige Innenstadtbeflaggung durch den Kinderfestausschuss: Die vorhandene Innenstadtbeflaggung („Wimpelbestückung“) für die Leutkircher Festtage ist in die Jahre gekommen und zwischenzeitlich auch wenig ansehnlich. Ehrenamtlich engagierte Näherinnen sind zwischenzeitlich dabei, eine neue Festbeflaggung zu nähen, die in den nächsten Jahrzehnten die Stadt wieder besonders schmücken wird.

Historische Ausstellung Heimatpflege: Die Leutkircher Heimatpflege plant eine Geschichtsausstellung zum Jubiläumsjahr. Die Ausstellung ist so konzipiert, dass die Darstellung und ein großer Teil der Exponate auch künftig verwendbar bleiben. Nach dem Jubiläumsjahr soll die Ausstellung im Bockturm oder im Pulverturm als Dauerausstellung verbleiben.

Skulpturenweg/Ausstellung/Lichtinstallation Galeriekreis: Mit unterschiedlichen Kunstausstellungen wird der Galeriekreis der Kunst im Jubiläumsjahr besonderen Raum geben und zeigen, welch hohes künstlerisches Potenzial in Leutkirch und der Region vorhanden ist. Alle Kunstaktionen finden in der Innenstadt verteilt über das ganze Jahr hinweg statt.

Altstadtsommerfest K4-Nacht/Radio 7 Sun & Fun Tour: Das Altstadtsommerfest ist ein fester Bestandteil im Leutkircher Jahresablauf. Im Jubiläumsjahr ist vorgesehen, dass mit erstmaliger finanziel-ler Unterstützung der Stadt das Programmangebot erweitert werden soll.

Gewerbeschau: Der Leutkircher Wirtschaftsbund plant im Jubiläumsjahr nach zehn Jahren wieder eine große Gewerbeausstellung der Betriebe aus der Gesamtstadt. Der Schwerpunkt der Gewerbeschau liegt bei den kleineren und mittleren Betrieben. Da auch die großen Betriebe in die Aktion miteingebunden werden sollen, hat die Stadtverwaltung mit der WiR (Wirtschafts- und Innovationsförderungsgesellschaft Landkreis Ravensburg) Kontakt aufgenommen und die Durchführung der Aktion „Lange Nacht der Technik“ für Leut-kirch vereinbart. Mit Unterstützung der WiR soll die Gewerbeschau am Freitagabend mit der „Lange Nacht der Technik“ beginnen.

Angebote für Jugendliche organisiert vom Leutkircher Jugendrat: Das Jubiläum soll genutzt werden, um die Jugend und damit die Leutkircher Zukunft eng in die Aktivitäten einzubinden. Dem neugegründeten Jugendrat soll ein Budget für zielgerichtete Aktivitäten zur Verfügung gestellt werden.

Festakt mit Historiker: Gemeinsam mit den Bürgern möchte die Stadt bei einem besonderen Festakt die Leutkircher Geschichte in den Mittelpunkt stellen. Ein erfahrener Historiker und ausgezeichneter Kenner der Geschichte Oberschwabens wird diese der Festhalle erlebbar machen.

Jubiläumsauftakt mit dem Symphonischen Blasorchester Leutkirch: Der Jubiläumsauftakt findet am 6. Januar mit einem Dreikönigskonzert der besonderen Art statt. Musiker aus allen Leutkirchern Blasmusikkappelen werden in der Festhalle beeindrucken.

Vielfältige Programmpunkte im Jubiläumsjahr: Aktuell gibt es vielerlei Anfragen von Vereinen, Gruppierungen und Organisationen, die sich mit eigen Aktionen und Ideen am Jubiläumsjahr beteiligen möchten. (win)