Kunst unterstützt Leutkircher Initiative „Café Ukraine International“

Unter dem Motto „Kunst für ein Lächeln der Flüchtlingskinder“ stellt der Leutkircher Künstler Erwin Roth als Beitrag für die Initiative „Café Ukraine International“ ein Bildwerk zur Verfügung. Dieses wird im Café in der Marktstraße ausgestellt und kann von interessierten Bürgerinnen und Bürgern, die das Projekt unterstützen möchten, erworben werden, wie die Stadt Leutkirch weiter mitteilt.

Der Höchstbietende, der den Kindern und sich eine Freude bereiten möchte, wird das Kunstwerk erhalten. Der gesamte Erlös kommt den in Leutkirch ankommenden Flüchtlingskindern aus der Ukraine zu. „Wie viele Leutkircher, war auch ich über die Kriegsereignisse in der Ukraine erschüttert und fassungslos. Als ich den Bericht über das Projekt ‚Café Ukraine International‘ las, hatte auch ich das Bedürfnis, eine kleine Unterstützung zum Gelingen der Initiative zu leisten. Diese Aktion ist mein kleiner Beitrag für diese schöne und hilfreiche Anlaufstelle“, so Roth.

Interessenten für das Bild können sich bei Carmen Scheich von der Stadtverwaltung Leutkirch unter Telefonnummer 07561 / 873 18 oder per E-Mail an: carmen.scheich@leutkirch.de melden.