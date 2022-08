Kunst, Kultur, Kommerz und Kneipe am 5. August in Leutkirch

„Kunst, Kultur, Kommerz, Kneipe“ – das sind die vier „Ks“ der K4-Nach“, die am Freitag, 5. August, stattfindet. Die Veranstaltung anlässlich des Leutkircher „Altstadt-Sommerfestivals“ findet heuer zum 18. Mal statt. Laut Pressemitteilung bietet sie auch dieses Jahr etwa 80 verschiedene Akteure an rund 40 Stationen in der Leutkircher Innenstadt.

Das bunte Programm enthält sowohl bewährte Konstanten als auch Neues. Einige Künstler der vergangenen Jahre, wie etwa Horst Kämmer und Claudio Uptmoor, zeigen erneut ihre kreative Schaffenskraft. Überhaupt wird am 5. August in der Innenstadt an jeder Ecke etwas los sein, wie der Veranstalter verspricht.

Eine Walking-Act-Künstlerin und ein Feuerkünstler kann man in den Straßen antreffen, zahlreiche Geschäfte und Gaststätten öffnen den ganzen Abend ihre Türen. Und überall gibt es Kunst und Kleinkunst zu sehen. Durch die verschiedenen Stationen und Programmpunkte viel Bewegung und Begegnung entstehen. „Die Grundidee der K4-Nacht basiert darauf, dass es kein Straßenfest zum nur Hinsitzen ist, sondern die Gäste animiert werden sich von Station zu Station zu bewegen und dabei Freunden, Bekannten und der Kunst begegnen“, sagt der Gründer der K4-Nacht, Christian Skrodzki.

In der Galerie im Kornhaus zeigen zwölf Künstler spannende Kleinskulpturen. Im Gotischen Haus stellt Nina Joanna Bergold brillante Teichfolienschnitte zur Schau, die mit rätselhafter Schriftpoesie von Claudia Storm korrespondieren. Bereits um 18 Uhr gibt es eine Kunstführung mit Otto Schöllhorn mit Start am Gotischen Haus. Ebenfalls um 18 Uhr startet bei Delta Möbel neben einer Liveband ein buntes Rahmenprogramm mit verschiedenen Kunsthandwerkern und Bliems Bunte Bühne.

In der Lammgasse, der evangelischen Kirchgasse, der Marktstraße, der Bachstraße und in der Kornhausstraße gibt es ein interessantes Allerlei an Musik, Kunst und Unterhaltung. Im Gärkeller der Brauerei Härle stellen 16 ambitionierte Künstler aus. Im „Paint your style“ neben Norma zeigt Gerda Neuschel Bilder.

Im ehemaligen Café Albrecht, das unter dem Konzeptnamen „Café Ukraine“ zum Treffpunkt für Geflüchtete und Einheimische geworden ist, stellt die Herlazhofer Designerin Michelle Greiner ihre Kunstwerke aus. In der ehemaligen Backstube der Bäckerei Albrecht – erreichbar durch das „Café Ukraine“ und durch den Hintereingang am Beachvolleyballfeld – sind mit Guido Weggenmann und Cornelia Brader preisgekrönte Künstler präsent.

Der Hauptorganisator der K4-Nacht, Roland Hess, der in der Lammgasse das Atelier „Lammart“ betreibt, konnte durch seine Kontakte zu Künstlern erneut sehr interessante Aussteller gewinnen, wie in der Ankündigung betont wird. Im ehemaligen Turm der Metzgerei Braun präsentieren die Isnyerin Annkatrin Immler und Alexandra Gebhard aus Bad Waldsee ihre Werke. In der evangelischen Gedächtniskirche lädt Kordian Tetkov zu einer Klangreise ein. In den ehemaligen Räumen von Elektro Merk stellt Astrid Reuter aus.

Im Museum im Bock wird die Ausstellung „Das Kapitel Schwäbische Zeitung“, die neue Otl-Aicher und die Muna-Ausstellung gezeigt. Im Museumshof hat die historische Druckwerkstatt die Tore geöffnet. Im Leutkircher Kino geben Andreas Schönenberger und Bernd Rösl ihre Geschichten aus der nahen Zukunft zum Besten.

Tausend Besucher strömen Jahr für Jahr durch die Leutkircher Gassen, um „Kunst, Kultur, Kommerz und Kneipe“ zu genießen. Erlebt werden könne die Faszination der K4-Nacht auch am 5. August: „In dieser Nacht zeigt Leutkirch was es zu bieten hat. Es wuselt in der Stadt. Die Besucher finden an allen Ecken der Altstadt spannende Kunst-Locations, hören wunderbare Musik und genießen um kurz nach 23 Uhr ein kleines Sommernachts-Feuerwerk“, sagt Eventkoordinatorin Jenny Jackowski.