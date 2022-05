„Kunst in der Stadt“ fasziniert und wird gefeiert

Mit zwei parallel laufenden Ausstellungen – „Stubenflieger“ im Gotischen Haus und einem Skulpturenweg – startet Leutkirch in einen anregenden Kunstsommer. Eine Vielfalt an Kunstwerken, mal anspruchsvoll, mal zum Schmunzeln oder Staunen, durchzieht bis zum Herbst die Altstadt.

Auf großes Interesse ist demnach auch die Eröffnung mit einer großen Zahl Kunstinteressierter im Innenhof des Gotischen Hauses gestoßen, begleitet von exzellent gespielter Gitarrenmusik von Dmytro Omelchak. Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle bedankte sich bei seiner Begrüßung beim Galeriekreis, voran Otto Schöllhorn und Dieter Bader, bei dem Kulturbeauftragten der Stadt Karl-Anton Maucher und auch bei den Bauhofmitarbeitern für den großartigen Einsatz, mit dem die Stadt Leutkirch den Sommer über wieder eine großartige Kunstattraktion, wie sie Leutkirch noch nie gesehen habe, vorweisen könne. Dankesworte gingen auch an den Stadtrat, der einstimmig diesem Kunstprojekt zugestimmt hat und an die Kreissparkasse Ravensburg, vertreten durch den Vorstand Patrick Kuchelmeister, die das Kunstprojekt fördert.

Auch verwies der Oberbürgermeister noch auf die anstehende Kleinskulpturenausstellung ab Juli und ging noch auf die Besonderheit dieser Ausstellung ein, die sich in abstrakter Formensprache präsentiert, wie dann beim späteren Rundgang zu erleben war. Laudator Wolfgang Neumann, angetan von der Reihe bedeutender Namen süddeutscher Künstler, die in der ersten Reihe saßen, führte in das Werk „Stubenflieger“ von Nina Joanna Bergold und Claudia Strohm, ein. Ursprung der künstlerischen Arbeit von Bergold war der Linolschnitt, der dann wegen der begrenzten Dimension in Schnitte in Teichfolien überging. Mit Skalpell und anatomischem Wissen schafft die promovierte Medizinerin eine Kunst von hoher Aktualität, wo deutlich wird, dass alle Menschen wie in einem Netz zusammenhängen und miteinander verbunden sind.

Flankiert werden diese Arbeiten im Gotischen Haus von Schriftpoesie von C. Strohm. Durch eine sehr eigenwillige Anwendung der Rechtschreibregeln ist der Leser gezwungen, sich das Schriftbild zu erarbeiten, um so den Sinn vertiefter zu erfassen. Karl-Anton Maucher und Otto Schöllhorn teilten sich nun die Vorstellung der Bildhauerinnen und Bildhauer mit Angaben zur Biografie und zu der künstlerischen Besonderheit ihrer Werke. Bei einem Rundgang konnten sich die Besucher vor Ort ein Bild machen. Vorbei ging es an den monumentalen versehrt wirkenden Torsi von Christoph Traub, den im Furtenbachgarten bunt leuchtenden „Bienenkästen“ von Bettina Bürkle und den ausgehöhlten Steinen von Lioba Abrell. Bunte Akzente setzen die monochromen „SAPRIs“ von Alfred Bradler in der Stadt, und im Teich beim Feuerwehrhaus haben sich drei Schwimmerinnen von Birgit Rehfeldt niedergelassen, die mit Wohlgefühl ihre Runden ziehen.

Vor der Dreifaltigkeitskirche dann finden sich vier Metallskulpturen ganz unterschiedlicher Art von Jörg Bach und Hans Schüle, von Herbert Nouwens die „Donau“, die das Wellenspiel der Donau aufnimmt. Mit aus Metall umhülltem Marmor schuf Wolfgang Keßler ein Königspaar. Vor der Gedächtniskirche überrascht die „Haut“ aus Jurakalk von Christopher Traub, bevor am Gänsbühl markante Werke zu bestaunen sind: Von Hans Schüle ein biomorpher Körper aus Metallringen, von Jörg Bach ein massiver Höhlenblock, aufgelockert durch Durchbrüche und Durchblicke.

Aber auch die Reaktion auf gegenwärtige Probleme wird deutlich: So in den Folienschnitten von Nina Joanna Bergold, dem Werk „21“, dem Coronajahr, in der Marktstraße oder der Fahne „22“ am Bockturm, die unter dem Einfluss des Ukrainekriegs entstanden ist, wo deutlich wird, wie menschliche Gestalten im Fallen miteinander verbunden sind. Bunt, aber nur scheinbar heiter dagegen wirkt eine farbenfreudige Installation von Florian Rautenberg im Innenhof des Gotischen Hauses.

Wer an der Eröffnung nicht teilnehmen konnte, hat den Sommer über bis zum 2. Oktober Gelegenheit, diese Vielfalt zeitgenössischer künstlerischer Positionen in Leutkirch zu bestaunen. Hierzu ist auch eine Broschüre erschienen.