Kundgebung für die Corona-Schutzmaßnahmen in Leutkirch

„Stehen Sie jetzt wirklich wegen dieser Montagsdemos hier?“, fragt eine Passantin die kleine Menschengruppe, die mit Plakaten zwischen Kornhausplatz und Gänselieselbrunnen steht. Ihre Frage wird mit einem „Ja“ bestätigt, und schon entsteht reger Austausch.

Die siebenköpfige Gruppe rund um Organisator Jochen Narr hat sich am Samstagvormittag bei Kälte, aber Sonnenschein zu einer Kundgebung für die Corona-Schutzmaßnahmen getroffen. Es ist das Gegenstück zu den „Corona-Spaziergängen“, die seit geraumer Zeit auch in Leutkirch stattfinden.

„Wir wollen den Coronaleugnern, Verschwörungserzählern, Impfgegnern und Rechtspopulisten nicht die Straße allein überlassen“, erklärt Jochen Narr. „Und alle ‚Spaziergänger‘, die sich jetzt entrüstet und zum Teil bestimmt berechtigt dagegen wehren, in diese Ecke gestellt zu werden, fragen wir: Warum melden Sie Ihre Demonstrationen nicht an und nennen der Stadt keinen Verantwortlichen?“

Nicht die erste Kundgebung dieser Art

Auf den Plakaten des stillen Protestts ist „Corona-Krise – unsere Demokratie bewährt sich“ zu lesen, oder auch Dankesworte: an Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, an die Polizei, an die Menschen, die die medizinische Versorgung aufrechterhalten.

Sowohl für Jochen Narr als auch für Luis Kistler, Sprecher des Leutkircher Jugendgemeinderats, ist es nicht die erste Kundgebung gegen Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen. „Ich würde mir wünschen, wenn immer wieder kleine Gruppierungen, so wie wir heute, ebenfalls ihre Haltung öffentlich machen“, sagt Jochen Narr. Er denke da beispielsweise an Schüler, Vereine, Religionsgemeinschaften oder auch Geschäftsinhaber.

Für den stillen Protest an diesem Samstagvormittag hatten eigentlich 20 Teilnehmer zugesagt. Dass es nun lediglich sieben sind, liege daran, dass die anderen – Ironie des Schicksals – an Covid-19 erkrankt sind.