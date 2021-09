Kulturverein Kilts & Lipsticks wählt neuen Vorstand

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Folgen von Corona gingen auch an dem Kulturschaffenden Verein „Kilts & Lipsticks“ aus Leutkirch nicht spurlos vorbei. Der Verein, dessen Hauptaktivität die Organisation und Umsetzung des „Folk im Allgäu“ – Festivals ist, hat eine zweijährige Zwangspause hinter sich. Unabhängig davon gaben die Gründungsmitglieder und erste Vorsitzende Claudia und Hans-Jörg Mendrzyk bekannt, nach gut zehn Jahren und acht erfolgreichen Festivals die Vorstandschaft abzugeben.

Der Verein, welcher heute 75 Mitglieder zählt (das älteste davon 73 Jahre und das jüngste 6 Monate) und 2013 gegründet wurde, sah sich mit der schwierigen Aufgabe konfrontiert eine neue Vereinsführung zu finden, und somit die Zukunft des inzwischen weit über das Allgäu hinaus bekannten Festivals für schottische, irische und traditionelle Folklore und Musik zu sichern oder den Verein aufzulösen und somit ein Stück Kultur zu beerdigen.

Letztlich haben sich, bevor es zum äußersten kam, zwei Vereinsmitglieder dazu bereit erklärt, die Verantwortung gemeinsam zu übernehmen und den Verein als gleichberechtigte erste Vorsitzende weiterzuführen. Einstimmig und mit großer Erleichterung der anderen Vereinsmitglieder wurden Lukas Engelhardt und Markus Weber, beides schon langjährige Mitglieder, gewählt. Als zweiter Vorsitzender wurde Florian Schädler und als Kassierer Marion Neumann bestätigt. Mit Erika Werner konnte ebenfalls eine neue Schriftführerin gewonnen werden.

„Unser Herz hängt daran und wir konnten nicht zulassen, dass so ein toller Verein und Festival einfach stirbt“ war der Kommentar der beiden neuen Vorstände.

Damit wurden die Weichen für ein zukünftiges „Folk im Allgäu“ Festival gestellt und voller Tatendrang macht sich der neue Vorstand nun an die Planungen für ein Festival in 2022. „Sollten die Voraussetzungen dafür gegeben sein und Corona es zu lässt, wollen wir ein Festival durchführen“, gaben die beiden neuen Vorstände nach ihrer Wahl unter großem Applaus der Mitglieder kund.

In den nächsten Wochen erfolgt die Vereinsübergabe und die erforderlichen rechtlichen Übertragungen an den neuen Vorstand und dann geht es auch bereits mit den ersten Vorbereitungen und Planungen los – denn bereits jetzt gilt es für 2022 die Bands zu arrangieren und Technik, Bühne, Zelt etc. zu buchen, was alles durch die Corona Absagen von 2020 und 2021 nicht weiter reserviert gehalten werden konnte.