Kulturprogramm als „Also-Ersatz“

Aufgrund der Corona-Einschränkungen ist es dieses Jahr nicht möglich das liebgewonnene Altstadt-Sommerfestival durchzuführen. Es gibt aber ein kleines Ersatzprogramm. Open-Air-Kinoabende, Volleyballturnier der Leutkircher Firmen auf dem Sandplatz am Stadtweiher, Sommernachtszauber mit Murat Parlak, ein unplugged Konzert mit den Wild Chucks und eine atemberaubende Show Night mit Joy of Voice konnten durch den ehrenamtlichen Verein organisiert werden, heißt es in einer Mitteilung. Im Vorfeld waren einige Treffen mit der Stadt und Ordnungsamt nötig um gemeinsam ein vernünftiges und realisierbares Programm durchführen zu können.

Ab Freitag den 7.8. bis Donnerstag 13.8. werden jeden Abend ab 21.15 Uhr Open Air Kinofilme am Adenauerplatz an der Gemeinschaftsschule auf einer Riesenleinwand gezeigt. Das Volleyballturnier der Leutkircher Firmen wurde auf den Sandplatz am Stadtweiher verlagert, und der freigewordene Kornhausplatz wo sonst das Volleyballfeld stand, wird ab Mittwoch den 12.8 bis Freitag 14.8. abendlich Schauplatz für sagenhafte Konzerte und Shows. Leblebici, der Vorstand vom ALSO-Leutkirch Verein, hat sich dieses Jahr bewusst nicht an die Sponsoren gewandt, da nicht abzusehen war, wann der Lockdown gelockert wird. Deshalb sei es dieses Jahr um so wichtiger, dass die Leutkircher das Programm annehmen und Karten bereits im Vorfeld besorgen.

Karten im Vorverkauf gibt es bei Touristinfo Leutkirch und an den Abendkassen. Der Veranstalter weist darauf hin, dass Karten für das Kino-Open-Air nur an der Abendkasse erhältlich sind.