Kugellager made in Leutkirch

Ein für den Wirtschaftsstandort Leutkirch wichtiges Firmenjubiläum steht an. Vor 50 Jahren ist die MKL GmbH (Miniaturkugellager Leutkirch) durch die damals vor Ort beherrschende KaVo Dental GmbH gegründet worden. Am 8. Juni soll dieses Datum gefeiert werden.

Der heutige Name Myonic von MKL lässt nur noch ansatzweise auf die Historie schließen. Doch der Ruf des Unternehmens hat stetig an Profil gewonnen. Im „Great Place to Work-Wettbewerb“ auf der Suche nach Deutschlands besten Arbeitgebern hat Myonic aktuell für das Allgäu Platz eins belegt. In der entsprechenden Unternehmensgröße ist das gleichzusetzen mit Rang 14 in ganz Deutschland.

52 Millionen Euro Umsatz

Bernhard Böck, der Leutkircher Geschäftsführer, erweckt im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ nicht den Eindruck, zu sehr auf die Würdigung von Meriten erpicht zu sein. Wer ist Myonic? Das Unternehmen wies zuletzt einen Jahresumsatz von 52 Millionen Euro aus, mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind beschäftigt. Damit zählt Myonic in der Stadt zu den größeren Unternehmen.

Seit 2009 ist der Leutkircher Betrieb in der Steinbeisstraße aber Teil der japanischen MinebeaMitsumi-Gruppe mit Sitz in Tokio und damit ein Mini im Bestand eines Großen. Als Weltmarktführer in der Herstellung von Miniaturkugellagern bezeichnet sich der Konzern mit weltweit mehr als 100 000 Beschäftigten. Was soll und kann die Leutkircher Kugellagerschmiede zum Erfolg beitragen?

Die Allgäuer Filiale kann es durch Feinfertigung für Präzisionslager mit einem Bohrdurchmesser von einem Millimeter für Feinmessegeräte in der Zeigertechnik bis hin zu einem Durchmesser von 650 Millimetern für Fräsmaschinen in der Werkzeugmaschinentechnik. Böck hat deshalb auch zum Gespräch die beiden Extreme zur Demonstration mitgebracht. Hier die Miniatur, da das schwere Exponat. „Unser Anspruch ist, immer höchste Ansprüche zu erfüllen“, sagt Böck.

Alleine trägt er so eine Absichtserklärung zur Firmenphilosophie nicht vor. Die Konkurrenz bietet im Wettstreit der Versprechen um Aufträge mit. Standortfragen kommt eine besondere Bedeutung zu. „Wir können unseren hohen Standard nur deshalb auch halten, weil wir regelmäßig unsere Mitarbeiter auf dem Laufenden darüber halten, was wir planen und wo wir im internationalen Vergleich mit der Konkurrenz stehen“, sagt Böck. Der Geschäftsführer sieht sich demnach nicht als einer, der alles wissen muss, alles wissen kann.

Zwei Mal pro Jahr erläutert das Unternehmen der Belegschaft Zahlen zum aktuellen Geschäftsverlauf. „Die Mitarbeiter müssen Wertschätzung dafür erfahren, was sie leisten, wir müssen informieren, wir müssen zuhören“, sagt der Geschäftsführer. Und nicht immer gehe es nur darum, trotz aller aktuellen Erfolge eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Der letzte Tarifabschluss in der Metallindustrie macht auch vor Myonic nicht Halt. „Die 4,3 Prozent schlagen durch, wir müssen darauf Antworten finden“, stellt Böck klar. Er nennt einen Begriff wie Effizienzsteigerung: „Am Ende müssen ein Unternehmen und ein Standort immer auch auf Dauer einen Gewinn erwirtschaften.“

Nun sieht es aktuell um Myonic in Leutkirch und um den Montagebetrieb im tschechischen Roznov nicht schlecht aus. „Wir stehen mit dem Rücken zur Wand“, sagt Böck sogar zur Auftragslage, von einem Luxusproblem ist die Rede. Qualität in so einem Segment wie der Kugellagerherstellung ist weltweit gefragt. „Und daran werden wir gemessen.“ Bislang hat made in Leutkirch als Gütesiegel bestens ausgereicht.

Beim Rundgang durch die Fertigungshallen wird das deutlich. Böck, seit 2000 vor Ort, kennt sich in der Leutkircher Produktion aus. „Käfigfertigung“? Dabei geht es um ein Detail des Myonic-Know-Hows und darum, die Reibung der Kugellager zu minimieren. Die Mitarbeiter in dieser Spezialabteilung tauschen sich mit dem Chef entspannt aus.

Blick auf den Mars

In zwei Fertigungsbereichen sieht Böck den Leutkircher Standort als Weltmarktführer. Der Geschäftsführer nennt die Lager für Zahnarztbohrer, aber auch im Segment der besonders anspruchsvollen Lager für CT-Einrichtungen sei Myonic Weltspitze. Rund 60 Prozent des Umsatzes erzielt das Unternehmen im medizinischen Sektor.

Profitabel soll der Standort sein. Auch innovativ. „Wir müssen unserer Belegschaft Herzblut vermitteln dafür, was sie herstellt.“ So sind auch schon bei mehreren Mars-Projekten Kugellager aus Leutkirch mit eingebaut gewesen. „Zur Identifizierung mit unserem Unternehmen ist das wichtig“, glaubt Böck.