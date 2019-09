Kritik aus Region an Umsatzsteuer auf VHS-Kurse

Der Verband der Volkshochschulen sowie Städte und Gemeinden laufen Sturm gegen die Pläne der Bundesregierung: Das Vorhaben, für allgemeine Weiterbildung – sprich auch VHS-Kurse – 19 Prozent Umsatzsteuer zu erheben, stößt auf Kritik. Auch im Allgäu.

„Die Nachricht ist nicht erfreulich – nicht für uns und nicht für unsere Teilnehmer“, sagen Heike Hengge und Gudrun Albrecht von der VHS Isny. Damit schließen sie sich VHS-Verbandsdirektor Herrmann Huba an, der bereits harsche Kritik an den Plänen aus Berlin übte. Gerade kleine und mittlere Volkshochschulen treffe die geplante Steuererhöhung, heben die beiden Verantwortlichen aus Isny hervor. Denn: „VHS-Kurse sollen ja an sich günstig sein – und 19 Prozent mehr ist schon eine Hausnummer für viele.“ Man lebe in Isny von und mit den Kursteilnehmern.

„60.000 Euro mehr“

Ähnliches sagt auch Karl-Anton Maucher, Leiter der VHS in Leutkirch. Er rechnet vor: „Im Jahr 2018 sind bei uns rund 310 000 Euro an Kursgebühren eingegangen. Wenn man da 19 Prozent Umsatzsteuer obendrauf haut, müssen unsere Teilnehmer insgesamt knapp 60 000 Euro mehr aufbringen.“ Diese Summe könne entweder kompensiert werden, indem Zuschüsse seitens der Stadt oder des Landes erhöht werden oder man gibt die Steuern eins zu eins an die Teilnehmer weiter.

Letzteres hält Maucher für wahrscheinlicher. Denn: „Die Stadt unterstützt uns jetzt schon sehr, da können wir uns nicht beschweren.“ Jedoch gebe es auch bei der VHS nichts geschenkt für die Teilnehmer. „Etwa zwei Drittel der gesamten Kosten werden von den Teilnehmern getragen“, erklärt Maucher. Er befürchtet: „Wenn da noch 19 Prozent obendrauf kommen, wird es für viele schwierig, unserem Angebot zu folgen.“

Nicht klar zuzuordnen

Der Leutkircher VHS-Leiter kritisiert den Gesetzentwurf auch weil darin nur noch „direkt beruflich verwendbare Weiterbildungen“ von der Umsatzsteuerpflicht befreit werden sollen. Maucher hält dies für nicht praktikabel und nennt einige Beispiele: Sprachkurse könnten sowohl im Betrieb, als auch privat nützlich sein. Überspitzt fragt er: „Und was ist mit Sportangeboten? Dienen die dem Bruttosozialprodukt, weil die Leute länger fit und weniger krank sind, oder ist Sport Privatsache?“

Jedoch ist es laut Karl-Anton Maucher auch bei „weicheren Themen“" fatal, die Befreiung von der Umsatzsteuerpflicht aufzuheben. Motto der Volkshochschulen sei schließlich „Bildung, Kultur, Begegnung“ – und auch auf letzteres komme es an. „Wir wollen, dass die Leute rauskommen aus den sozialen Netzwerken und sich richtig begegnen, also mit Händedruck und in die Augen schauen“, betont Karl-Anton Maucher. Dies sei wichtiger denn je für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Die städtische Volkshochschule in Bad Wurzach wollte sich zu den Plänen der Bundesregierung nicht äußern.