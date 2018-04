Krisen sind sein Metier

Der Polizeisprecher von München, Marcus da Gloria Martins, kommt am Montag, 23. April, zum Talk im Bock in den Leutkircher Bocksaal.

Er war noch nicht lange als Sprecher der Münchner der Polizei im Amt, da erlangte er durch eine grausame Tat über Nacht deutschlandweit Berühmtheit. Am 22. Juli 2016 schießt ein 18-Jähriger mitten in München am Olympia-Einkaufszentrum um sich und tötet neun Menschen. Während und nach der Tat versuchen da Gloria Martins und sein Team die Panik in der Stadt zu beruhigen, Spekulationen auszuräumen und auf allen Kanälen zu informieren.

Wie hat der Polizeisprecher die Ausnahmesituation von damals erlebt? Was macht gute Krisenkommunikation aus? Und sind moderne digitale Polizeiarbeit und Verbrechersuche im Internet heute Fluch oder Segen? Über das und vieles mehr wird er bei Talk im Bock am Montag, 23. April, sprechen. Moderiert wird die Veranstaltung von Jasmin Off. Die Musik kommt von Just Friends, der Eintritt ist frei. Einlass ist ab 19 Uhr, der Beginn um 19.30 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter www.talkimbock.de.