Krippenspiele: Immer das Gleiche, aber immer etwas anders

„Jeder weiß natürlich, worum es an Weihnachten geht, aber Herbergssuche und die Geburt im Stall wollen eben jedes Jahr ein bisschen anders erzählt sein“, sagt Pastoralreferent Benjamin Sigg von der katholischen Kirche. Und so werden in den Heiligabend-Gottesdiensten in St. Martin und in der evangelischen Dreifaltigkeitskirche traditionell Krippenspiele aufgeführt.

Beim Krippenspiel in St. Martin, das laut Sigg kein „eigenes Theater“ ist, sondern, wie bei der evangelischen Gemeinde auch, in einen Gottesdienst eingebaut wird, solle ganz einfach gezeigt werden, „dass Gott in die Welt kommt und uns damit ein riesiges Geschenk gemacht worden ist“.

Viermal hat sich das Frauenteam vom Familiengottesdienst dafür mit den 18 Kindern getroffen, das letzte Mal am Freitag zur Kostümprobe. „Ihr müsst erschrecken, wenn ihr die Engel seht“, werden die Hirten belehrt, „nicht einfach nur freundlich gucken.“ Erschrecken ist gar nicht so einfach. Vor allem nicht, wenn man noch einen Textzettel und einen Hirtenstab in den Händen halten soll.

„An Weihnachten wollen alle immer das Gleiche“, so Sigg, „sonst will man das ja nicht so gerne, Abwechslung ist überall gefragt.“ Bei der Krippenfeier um 16 Uhr wird also deshalb auch in diesem Jahr wieder die uralte Geschichte von der Herbergssuche erzählt. Von Josef und Maria, den Hirten und der Geburt im Stall, weil beim Wirt ja kein Zimmer zu haben ist. Trotzdem wird es diesmal ein bisschen anders. „Denn das Team hat ein Stück ausgewählt, das einige Überraschungen bereithält“, kündigt Sigg an. Karli, der Wirt, spielt darin die Hauptfigur. Er soll Josef und Maria abweisen und in den Stall schicken. So kennen wir die Geschichte, und so wollen wir sie sehen. Aber diesmal läuft es ein bisschen anders. Man darf sich überraschen lassen, was Karli so alles einfällt. Dass Pfarrer Erzberger den gleichen Vornamen hat, ist laut Benjamin Sigg, „dabei ein schöner, aber reiner Zufall“.

Mehr als 30 Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren haben sich am Sonntagmorgen zur Generalprobe in der Dreifaltigkeitskirche getroffen, um dem Krippenspiel, das heuer unter dem Motto „Frohe Botschaft“ steht und den Besuchern, Weihnachten aus der Sicht der Ausrufer beschreibt, den letzten Schliff zu geben.

Ziemlich aufgeregt huschten die Kinder verkleidet als Ausrufer, Maria und Josef oder Engel und Hirten umher, übten letztmals ihre Texte und Rollen, um pünktlich an Heilig-abend den Gottesdienstbesuchern ihre ganz eigene Weihnachtsgeschichte erzählen zu können.

Geprobt wurde zuvor fleißig an allen vier Adventssamstagen unter Leitung von Steffi Wimmer und Roswitha Bauer. Carolin Hösch übernahm die Gestaltung der Kostüme. Für den musikalischen Rahmen des Stücks sorgt Coralie Eißler mit ihrer Querflöte. „Ich denke, das wird hier heuer ein ganz besonderes Krippenspiel, da nicht nur evangelische Kinder mitmachen dürfen, sondern einfach alle, die Interesse dafür zeigten“, sagte Wimmer.

Pfarrerin Ulrike Rose, die den Gottesdienst an Heiligabend ab 15.30 Uhr mit den Gläubigen feiert, erklärte: „Dieses Stück beschreibt die Weihnachtsgeschichte aus einem ganz anderen Blickwinkel heraus“.