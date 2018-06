Krimmer liefert Meisterleistung ab

Eine besondere Auszeichnung hat der Leutkircher Fachbetrieb für Sanitär, Heizung und Klima, Otto Krimmer, erhalten. Der baden-württembergische Fachverband zeichnete ihn mit der „Meisterleistung 2017“ aus. 8193 Betriebe mit 47 750 Beschäftigten gehören dem Branchenverband an.

Geschäftsführer Joachim Krimmer erklärte gegenüber der Schwäbischen Zeitung, er habe sich wie viele andere Unternehmen auch bei der Ausschreibung für die Meisterleistung beworben. Geld gibt es für die Auszeichnung zwar nicht, aber als Gütesiegel besitze diese hohe Aussagekraft.

Gewonnen hat Krimmer mit seiner Arbeit bei der Erweiterung des Vier-Sterne-Hotels „Allgäuer Berghof“ in Ofterschwang. Innerhalb von vier Monaten zwischen Mitte August und Mitte Dezember 2017 wurde dort ein „Bergflügel“ mit 18 neuen Gästezimmern mit Bädern und einem neuen Wellnessbereich hochgezogen. 13 500 Meter an Fußbodenheizungsrohren, 4536 Meter an weiteren Rohrleitungen, 44 Waschtische, 28 Duschanlagen, 31 WC-Anlagen und 12 Badewannen wurden eingeplant. „Das war schon eine Herausforderung“ sagt Joachim Krimmer, der in diesem Fall auch für die Grundplanung verantwortlich war. Die kurze Bauphase vom Montagebeginn bis zur Fertigstellung rechtzeitig zum Start der Skisaison habe seine Firma stark gefordert.

Mit bis zu zwölf eigenen Mitarbeitern war die Leutkircher Firma vor Ort. „Wir mussten sehr flexibel in Abstimmung mit anderen Gewerken arbeiten“, betont Joachim Krimmer. Imponiert hat ihm, dass der in Holzmodulbauweise vorgefertigte Rohbau des neuen Hoteltrakts innerhalb einer Woche hochgezogen worden sei.

Das Hotelareal befindet sich auf 1200 Metern Höhe. Deshalb hätten die Besitzer zunächst davon abgesehen, eine Holzpellet-Heizung projektieren zu lassen, da die sichere Versorgung im Winter nicht absolut garantiert werden könne. Geheizt wird vorerst mit Öl.

Der Branchenverband weist für 2017 einen Gesamtumsatz in Höhe von 5,5 Milliarden Euro aus. Vor allem die Modernisierung bei Bädern und Heizungen sei Umsatztreiber gewesen. Die Zahl der Beschäftigten stieg demnach um 1,1 Prozent. „Doch es wird immer schwieriger, gutes Personal zu finden“ sagt Krimmer, der als Präsident der Handwerkskammer mehrfach schon beklagt hat, die zunehmende Akademisierung entziehe auf Dauer dem Handwerk den Boden. So ist 2017 die Zahl sowohl der Ausbildungsbetriebe als auch die Zahl der bestandenen Gesellenprüfungen neuerlich gesunken.