Kriminelle Machenschaften in Reichenhofen

Mit der Kriminalkomödie „Stankovic und die Fasnetsleich“ bringen die Akteure der Theatergruppe Reichenhofen in der Theatersaison 2019 ein neues Stück auf die Bühne. Premiere ist am Samstag, 13. April. Die Autoren Lisa Hanöffner und Thomas Brückner haben das Stück geschrieben, heißt es in der Pressemitteilung. Die Kriminalkomödie sei demnach stellenweise mit rabenschwarzem Humor durchsetzt und bediene sich dennoch immer wieder beliebter Motive aus klassischen Schwänken und ländlichen Komödien.

Das Stück beginnt während einem Fasnetsball der Freiwilligen Feuerwehr in Diepoldsreich. Während so richtig der Bär steppt, wird der ansonsten ruhige Ort von einem schweren Verbrechen heimgesucht. Kommissar Stankovic (Martin Schmidt) kommt nach Diepoldsreich, um der Sache auf den Grund zu gehen. Zu allem Übel tobt ein seit Tagen angekündigter schwerer Schneesturm und schneidet den Ort vom Rest der Zivilisation ab. Der Kommissar sitzt in dem „Nest“ fest. Agnes Sperling (Simone Butscher), die quirlige Pfarrersköchin, nimmt Stankovic unter ihre Fittiche und macht sich ebenfalls an die Aufklärung des Kriminalfalls. Die Ermittlungen der beiden werden jedoch in absonderlicher Weise behindert. Am Ende deckt das skurrile und ungleiche Duo mehr auf, als den grundanständigen Einwohnern von Diepoldsreich lieb sein dürfte.

Zu Weihnachten begannen die Akteure laut Mitteilung mit den Probearbeiten im Hans-Multscher-Haus in Reichenhofen. Mit zwei Debütanten, Isabel Wilhelmi und Felix Brack, haben die routinierten Darsteller der Theatergruppe ihr Team durch junge Neuzugänge erweitert.

„Wir kommen jetzt in die heiße Phase der Probearbeiten“, berichtet Martin Schöllhorn. „Die letzten Wochen vor der Premiere sind immer recht intensiv, und mit zunehmender Anspannung steigt auch die Vorfreude, endlich mit den Aufführungen zu starten.“

Neben den Vorstellungen am Ostersonntag, 21. April, Ostermontag, 22. April, Freitag, 26. April und Samstag, 27. April warten die Theaterspieler auch in diesem Jahr mit einer besonderen Premieren-Veranstaltung auf, heißt es in der Mitteilung. Denn die Premiere am Samstag, 13. April, ist mit einem exklusiven „Komödien-Menü“ garniert. Der Abend mit Theater-Unterhaltung ist gepaart mit einem 3-Gänge-Menü. Bei dieser Sondervorstellung zur Premiere werden laut Ankündigung neben der Kriminalkomödie zusätzlich kulinarische Genüsse von Claudia Eberle und ihrem Küchen-Team geboten. Die Veranstaltung beginnt um 19.00 Uhr mit einem Sektempfang. Vorstellungsbeginn ist um 19.30 Uhr; in den Pausen werden die Gänge serviert. Nach dem Stück gibt es für die Besucher ein Nachtisch-Buffet. Bei dieser Vorstellung ist die Besucherzahl stark begrenzt.