Kriegsgräberfürsorge sammelt Spenden

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge bittet um Spenden für seine Arbeit und kündigt in einer Pressemitteilung gleichzeitig eine Haus- und Straßensammlung im Zeitraum vom 17. Oktober bis zum 21. November an.

Der 102 Jahre alte Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Gräber der Gefallenen aus zwei Weltkriegen zu pflegen und bestehende Kriegsgräberstätten zu Lernorten für die Jugend- und Bildungsarbeit zu entwickeln. Des Weiteren bietet er Jugendbegegnungen in ganz Europa an. Auf diese Weise würden junge Menschen Vieles über die Entwicklung eines modernen Kontinents, aber auch über die verhängnisvolle Zerstörungskraft des Nationalismus lernen, so der Verein.