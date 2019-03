Kreisverbandsjugendblasorchester spielt Wunschkonzert

Das Kreisverbandsjugendblasorchester (kurz: KVJBO) gastiert am Sonntag, 17. März, erneut in der Leutkircher Festhalle mit einem Wunschkonzert. Wie das KVJBOmitteilt, beginnt das Konzert um 17 Uhr.

Das KVJBO ist nach eigenen Angaben ein Auswahlorchester des Blasmusikkreisverbandes Ravensburg. Die rund 80 Orchestermitglieder sind zwischen 13 und 25 Jahre alt. Ihre musikalische Heimat sind die 116 Musikvereine und die Musikschulen im ganzen Landkreis Ravensburg.

Dirigent Thomas Wolf hat für dieses Wunschkonzert laut Mitteilung einige besondere „Schmankerl“ ausgewählt. Neben vier hervorragenden Solisten aus den eigenen Reihen, Miriam Lemke (Baienfurt, Klarinette), Tim Waizenegger (Aichstetten, Mallets), Daniel Laux (Aulendorf, Saxophon) und Bernd Kempter (Eglofs, Euphonium) stehen dieses Mal auch ein traditioneller Marsch („Der Märchenkönig“), ungarische Zigeunertänze („Puszta“) und Klassiker wie Glinkas Ouvertüre zu „Ruslan und Ludmilla“ oder die „Suite from Hymn of the Highlands“ von Philip Sparke auf dem Programm.

Das Besondere bei diesem Wunschkonzert: Die Besucher können sich ein Musikstück „wünschen“, das ihrem Geschmack am besten entspricht. Jeder Wunsch (zehn Euro) berechtigt zum Eintritt für eine Person. Die Erlöse dienen der internationalen Jugendbegegnung in New York. Dort wird das KVJBO dieses Jahr mit Orchestern aus Kalifornien und aus New York zusammen arbeiten und sich austauschen.