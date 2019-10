Kreissparkasse spendet 100 000 Euro an 38 Einrichtungen

Die Kreissparkasse Ravensburg unterstützt und fördert nach eigenen Angaben verschiedene soziale Einrichtungen. Die Spende von insgesamt 100 000 Euro sei ein Zeichen der Anerkennung, ein Impuls zum Weitermachen und ein Ansporn für andere, es den Spendenempfängern gleichzutun. Vorstandsvorsiizender Heinz Pumpmeier dankte den Vertretern der Organisationen für deren Arbeit, aber auch den 193 000 Kunden und knapp 800 Mitarbeitern für deren Engagement. Nur so sei es möglich, solch eine Spendensumme zu erwirtschaften. Heinz Pumpmeier und seine Vorstandskollegen Norbert Martin und Manfred Schöner übergaben im Wechsel die Spenden an folgende Institutionen in der Region Leutkirch: die Stiftung „Kinderchancen Allgäu“, das Familienbündnis Leutkirch, die Kinder- und Jugendarbeit Isny, der Verein der Freunde und Förderer des Rollstuhlsports Isny, Herz und Gemüt Bad Wurzach, die Mobile Tafel Bad Wurzach, der Tierschutzverein Leutkirch und Umgebung, das Hospiz Ursula Leutkirch und der Kneipp Verein Leutkirch. Foto: Tobias Zwisler