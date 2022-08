Krebs und Brugger besuchen Wielazhofer Wasserbüffelgemeinschaft

Die Landtagsabgeordnete Petra Krebs und Bundestagsabgeordnete Agnieszka Brugger haben vor Kurzem das Wasserbüffel-Projekt des Sielmann Biotopverbund Ravensburg besucht. dabei tauschten sie sich mit den beteiligten Landwirten aus, heißt es in einem Pressebericht aus dem Büro von Agnieszka Brugger.

Die Wasserbüffelgemeinschaft ist ein Projekt, das aus der Zusammenarbeit von fünf Landwirten und dem Sielmann Biotopverbund Ravensburg entstanden ist. Durch die schonende Beweidung im Naturschutzgebiet Moosmühle fördert das Projekt Artenvielfalt und trägt dazu bei, dass sich in dem Feuchtgebiet bedrohte Pflanzen- und Tierarten, wie der Wiesenvogel Kibitz, ansiedeln, heißt es in dem Schreiben weiter.

Dazu erklärte die Landtagsabgeordnete Petra Krebs: „Das Naturschutzgebiet Moosmühle bei Leutkirch mit seinen landschaftspflegenden Wasserbüffeln zeigt vorbildlich, wie Naturschutz gelingen kann. Es bietet unzähligen Tier- und Pflanzenarten eine Heimat und beeindruckt zudem durch seine Schönheit. Auch deshalb ist die Stärkung der biologischen Vielfalt ein lohnendes Ziel und bleibt ein zentrales Anliegen grüner Politik.“

Die Landwirte der Wielazhofer Wasserbüffelgemeinschaft führten die beiden Abgeordneten fachkundig und amüsant durch das Naturschutzgebiet. Unter dem Motto „Naturschutz zum Reinbeißen“ werden so nachhaltige Entwicklung mit regionaler Wertschöpfung verbunden. Dazu erklärt Landwirt Matthias Brauchle: „Naturschutz und Landwirtschaft müssen sich nicht ausschließen, aber die Landwirtschaft braucht dazu eine gewisse Freiheit.“

„Ich bin schwer beeindruckt von diesem Engagement vor Ort. Genauso kommen Landwirte und Naturschutz zusammen und alle profitieren. Der Wasserbüffel zählt nun zu meinen Lieblingstieren. Die Landwirte leisten so einen wichtigen Beitrag zum Erhalt unserer wunderschönen Moorlandschaften in der Region“, sagte Agnieszka Brugger nach dem Besuch der Wasserbüffel-Weide. Die beiden Abgeordneten zeigten auch viel Verständnis für die Herausforderungen in der Landwirtschaft. Dazu erklärt Agnieszka Brugger: „Die Ampel-Regierung stellt bis 2026 eine Milliarden Euro für die Finanzierung des Umbaus der Tierhaltung bereit, damit landwirtschaftliche Betriebe mehr in Tier- und Klimaschutz investieren können. Zudem arbeitet das grün-geführte Landwirtschaftsministerium daran, Hürden abzubauen und langfristige Planbarkeit für Tierhalterinnen und -halter zu schaffen.“