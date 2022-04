Kranzniederlegung am „Soldatengrab bei Diepoldshofen“

Genau 77 Jahre nach der Gewalttat im Wald bei Diepoldshofen, am 26. April 1945, legt die Basisdemokratische Partei Ravensburg-Allgäu-Oberschwaben einen Kranz bei der Gedenkstätte nieder. Diese befindet sich 500 Meter vom Dorfplatz Diepoldshofen entfernt, in Richtung Bauhofen.

Eingeladen sind dazu Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle, Gemeinde- und Ortschaftsräte, Bürger vom Ort sowie alle Interessierten. Anschließend geht es gemeinsam in Stille, einer Art von Geh-Meditation, zum Ort der Erschießung vom 15 jungen, deutschen Soldaten im Wald. Dort ist ebenfalls ein Gedenkstein, es sind circa 450 Meter bis dorthin. Die Veranstaltung am Dienstag, 26. April, beginnt um 18 Uhr. Parkmöglichkeiten gibt es am Dorfplatz in Diepoldshofen, einige auch beim Soldatengrab.