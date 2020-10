Trotz Sicherung mit Bremskeilen ist ein Kran am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr am Schulzentrum Ringweg in Leutkirch gegen einen geparkten Opel gerollt. Arbeiter waren laut Polizei zur Unfallzeit damit beschäftigt, den Kran abzubauen, als sich dieser selbstständig machte. Am geparkten Opel beträgt der entstandene Schaden etwa 2000 Euro, verletzt wurde niemand.