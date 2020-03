Krampf im Fuß: Autofahrer verursacht Unfall

Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag gegen 16.45 Uhr auf dem Parkplatz der Sporthalle in der Schulstraße in Gebrazhofen entstanden. Laut Polizeibericht rangierte ein 82-jähriger Autofahrer auf dem Parkplatzgelände, als er eigenen Angaben zufolge einen Krampf im rechten Fuß bekam. Hierdurch trat er das Gaspedal durch und fuhr unbeabsichtigt rückwärts in einen Maschendrahtzaun. Dort kam das Fahrzeug des 82-Jährigen zum Stehen. Sowohl der Zaun als auch das Auto entstand Schaden, der Autofahrer blieb unverletzt.