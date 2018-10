Kraft aus dem Pokalerfolg schöpfen

Der FC Leutkirch unternimmt am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) den nächsten Anlauf, in seiner Premierensaison in der Fußball-Landesliga den ersten Heimsieg einzufahren. Zu Gast ist der Tabellenzehnte FV Ravensburg II, an den die Leutkircher gute Erinnerungen haben.

Als Vorgeschmack auf die anstehende Landesligasaison traf der FC Leutkirch in der ersten Runde des WFV-Pokals auf den künftigen Ligakonkurrenten FV Ravensburg II. Der 3:1-Sieg gab dem Neuling reichlich Zuversicht für das bevorstehende Abenteuer. Zwei Monate später sehen sich die beiden Mannschaften im Ligabetrieb wieder, die Zuversicht ist bei den Leutkirchern dem immer größer werdenden Frust gewichen. Denn nach zehn Spieltagen hat der FCL erst vier Punkte gesammelt, obwohl die Leistungen oftmals sehr ordentlich waren. Doch der Erfolg blieb weitestgehend aus. Im eigenen Stadion sprang bisher erst ein Unentschieden heraus. „Wir müssen weiter an uns glauben“, sagt FCL-Coach Müller. In einigen Spielen habe die Mannschaft gezeigt, „dass wir mithalten können“. Angesichts der mageren Punkteausbeute gebe es aber „nichts schönzureden“.

„Es geht darum, was wir zwischen den Ohren haben“

Schon etwas besser sieht es da bei der Ravensburger U23 aus. Nectad Fetic steht mit seiner Mannschaft bei zwölf Punkten. Zufrieden ist er damit aber nicht: „Rein rechnerisch sind das zu wenig Punkte“, sagt Fetic. Besser gefallen würden ihm zwei Zähler mehr nach genau einem Drittel der Saison. Um die sah sich Nectad Fetic zuletzt beraubt, als Schiedsrichterentscheidungen gegen Balingen und in Mengen gegen den FV II ausfielen.

Fehler sieht Fetic selbstverständlich auch bei seiner eigenen Mannschaft. „Es geht nicht darum, ob wir jung sind oder nicht, es geht darum, was wir zwischen den Ohren haben“, sagt er etwa zu den individuellen Fehlern, die seine Mannschaft in dieser Saison immer wieder ins Hintertreffen gebracht haben. Trotzdem sieht er sich mit dem weitestgehend neu zusammengestellten Kader auf einem guten Weg. Wir wissen, was wir geleistet haben“, sagt FV-II-Coach Fetic mit Blick auf die bisherigen Spiele.

Ganz anders waren da die Voraussetzungen für Bruno Müller in Leutkirch. Er fand einen nahezu unveränderten Kader vor, der den erstmaligen Aufstieg von der Bezirksliga geschafft hatte. In der Landesliga allerdings blieb der Erfolg bisher aus – vom Sieg in Altheim einmal abgesehen. Und vom Heimerfolg gegen den FV II im WFV-Pokal. Aus diesem will Müller mit seiner Mannschaft Kraft schöpfen. Gleichzeitig sagt er: „Beim FV Ravensburg II weißt du nie, wer spielt.“ Auch bei den Leutkircher war die Auswahl zuletzt nicht allzu groß. In Weiler etwa fehlten in Felix Hoff und Yilmaz Kilic zwei wichtige Defensivstützen. Zudem habe er im Moment „nicht das auf der Bank, was wir haben könnten“, sagt Müller: „In unserer Situation ist jeder Mann wichtig.“