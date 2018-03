Kräftemessen mit dem Spitzenreiter

Mit dem 15. Spieltag startet die Fußball-Kreisliga B VI am Wochenende regulär aus der Winterpause. Sowohl die SGM Herlazhofen/Friesenhofen als auch der TSV Wohmbrechts haben aber bereits ein Nachholspiel erfolgreich absolviert. Nun treffen die beiden Teams am Sonntag, 25. März, 17 Uhr, auf dem Kunstrasenplatz in Leutkirch aufeinander.

Mit 2:0 entschied die SGM Herlazhofen/Friesenhofen ihr Nachholspiel am vergangenen Samstag gegen den TSV Opfenbach für sich und kletterte auf Tabellenplatz sieben. Dennoch konnten die Spieler ihren Trainer Daniel Barth nicht vollends überzeugen. „Es war kein so gutes Spiel von uns. Wir hätten in der zweiten Halbzeit das Spiel konsequenter zu Ende spielen müssen und haben die Möglichkeiten für einen höheren Sieg leider nicht genutzt.“ Aufgrund des Sieges war Barth aber dennoch zufrieden. „Drei Punkte zum Auftakt sind natürlich super.“

Drei Niederlagen mit insgesamt 19 Gegentreffern

Auch der TSV Wohmbrechts gewann sein Nachholspiel beim ASV Wangen mit 3:1 und löste den SV Maierhöfen-Grünenbach II an der Tabellenspitze ab. „Wohmbrechts ist meiner Meinung nach klarer Meisterschaftsfavorit. Dieses Spiel wird für uns ein richtig harter Test“, zollt Barth dem Kontrahenten seinen Respekt.

Ihre drei Niederlagen mit elf der insgesamt 19 Gegentore kassierte die Spielgemeinschaft allesamt gegen Teams aus den Top vier. So ging auch das Hinspiel in Wohmbrechts mit 2:4 verloren. Trotz zweier zusätzlicher Nachholspiele in der Hinterhand und der damit verbundenen Möglichkeit, den Kontakt nach ganz oben herzustellen, sieht Barth seine Mannschaft deshalb derzeit noch nicht auf Augenhöhe mit den Spitzenteams der Liga. „Wir haben noch viel zu lernen, um Spiele gegen die Topmannschaften gewinnen zu können. Wir versuchen natürlich unser Bestes, um oben nochmal anzugreifen. Aber es ist nicht das Ziel, dass wir sagen, wir müssen unter die ersten Drei kommen.“

Stattdessen will Barth zumindest für den Rest dieser Saison noch etwas kleinere Brötchen backen. „Wir möchten unsere Punkte gegen Mannschaften, die hinter uns sind, holen und vielleicht den ein oder anderen Zähler oder einen Dreier gegen die Mannschaften, gegen die wir in der Vorrunde verloren haben, auf unsere Seite ziehen. Unser Ziel ist, dass wir uns kontinuierlich steigern und konstanter werden, dass wir dazulernen und gerade gegen die Topteams noch ein bisschen mehr Erfahrung sammeln.“