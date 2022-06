Unbekannte haben am Dienstag zwischen 8 und 19.15 Uhr den Kotflügel eines VW zerkratzt, der auf einem Parkplatz in der Wangener Straße in Leutkirch abgestellt war.

Der hierdurch angerichtete Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf etwa 5000 Euro. Das Polizeirevier Leutkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen unter Telefon 07561/84880 um Hinweise.