Kornhaus Apotheke spendet 2455 Euro

Im November 2019 hat die Kornhaus Apotheke in Zusammenarbeit mit dem Archiv der Stadt Leutkirch einen Kalender für 2020 aufgelegt. Der Kalender beinhaltet zwölf historische Motive der Stadt Leutkirch. Der Kalender wurde in der Apotheke gegen eine Spende den Kunden übergeben. Insgesamt wurden 2455 Euro an Spendengeldern eingesammelt. Der Scheck wurde am 10. Februar an Waldemar Westermayer (Dritter von rechts), Vorstand des Fördervereins der Albert-Schweitzer-Schule in Kisslegg, übergeben. Foto: Kornhaus Apotheke