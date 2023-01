Koordinationstreffen „Herzenswärme“ öffnet Kirchentüren

Das Projekt „Herzenswärme, das die Kirchentüren öffnen möchte, kommt voran an. Akteure und Interessierte sind am Mittwoch, 11. Januar, von 17.30 bis etwa 19 Uhr zu einem Koordinationstreffen in die Dreifaltigkeitskirche Leutkirch eingeladen.

Dabei geht es vor allem um gegenseitiges Kennenlernen, Sichten der Räume, Abstimmen der Abläufe sowie weitere organisatorische Belange, damit das Projekt am Dienstag, 17. Januar, 9 Uhr, in der Dreifaltigkeitskirche gut starten kann.

Immer dienstags, mittwochs und donnerstags sind die Türen der Kirche geöffnet, um den Menschen der Stadt einen geheizten Ort für Begegnung, Austausch, Aktivitäten, Informationen und natürlich auch zum Essen zu bieten. Den Abschluss bildet am Freitag, 3. März 2023, der Weltgebetstag, heißt es in einer Pressemitteilung.