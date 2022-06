Kool Savas ist Headliner beim Highmatland-Festival in Leutkirch

Zwei Jahre lang war das Leutkircher Highmatland-Festival der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Umso glücklicher ist das Organisationsteam um Claudio Hepp nun, dass das Event am 30. Juli endlich wieder auf der Wilhelmshöhe über die Bühne gehen kann. Als Hauptkünstler tritt Kool Savas – auch „King of Rap“ genannt – auf, der sein Kommen bereits für das ursprünglich geplante Festival 2020 angekündigt hatte.

Deutschrapper Kool Savas kommt zum Highmatland-Festival nach Leutkirch.

„Es ist ein cooles Gefühl, dass es wieder ein Highmatland gibt. Wir freuen uns schon seit drei Jahren auf dieses gut gemischte Line-up“, erklärt Claudio Hepp, Vorstandsmitglied des Highmatland-Vereins. Mit Kool Savas ist es gelungen, einen in der Hip-Hop-Szene sehr bekannten Künstler zu gewinnen.

Anfang 2021 veröffentlichte das Rap-Urgestein sein Album „Aghori“. Neben Hits wie „AMG“ und „Brachland“, die auf dem Album zu finden sind, brachte Savas vor einiger Zeit seine Single „King“ heraus.

„Große Nummer in der Szene“

„Er ist eine große Nummer in der Szene. Dass er nach Leutkirch kommt, ist nicht selbstverständlich“, sagte Markus Maier, ehemaliger Vereins-Vorsitzender, im Vorfeld auf das Festival vor zwei Jahren. Auch Hepp ist sich sicher, dass Kool Savas viele Fans auf die Wilhelmshöhe locken wird. „Wir haben zum Headliner auch schon viele positive Nachrichten bekommen“, stellt der 27-Jährige klar. Kool Savas ist seiner Einschätzung nach ein entspannter Mensch, der schon lange im Geschäft sei, mit dem es keine Probleme geben werde.

Zu den weiteren Künstler beim fünften Highmatland-Festival zählt die Eislinger Punkband „Itchy“. Neben Deutschrap von „Ali As“ und „Blvth“ will auch Newcomer „Majan“ die Leutkircher Fans begeistern.

Karten behalten Gültigkeit

Wie viele Besucher das dann sein werden, ist eine der Fragen, die noch offen sind. Der Ticket-Vorverkauf hat begonnen, auch die bereits für das Festival 2020 erworbenen Karten behalten ihre Gültigkeit. „Wir rechnen mit bis zu 3000 Leuten“, sagt Hepp. Bei den ersten vier Auflagen hatte es jeweils bis zu 2000 Besucher gegeben. Platz ist auf der Wilhelmshöhe für deutlich mehr Hip-Hop-Fans vorhanden. „Wenn die Wilhelmshöhe überrannt wird, ist das aber auch nicht schön. Wir wollen einfach ein schönes, gemütliches Festival genießen.“

Ali As beim Highmatland in Leutkirch.

Der Großteil der Vorbereitung liegt bereits hinter dem Organisationsteam, dem etwa 25 Personen angehören. „Es ist einfach schön, das Team wiederzusehen und gemeinsam was planen zu können“, sagt Hepp. Überraschend viele positive Rückmeldungen habe es in den vergangenen Wochen und Monaten, vor allem von angefragten Sponsoren gegeben. So konnte die Zahl der Unterstützer im Vergleich zur vergangenen Auflage erhöht werden.

„Gefühlt fangen wir wieder bei Null an“

Nach vier Festivals zwischen 2016 und 2019 habe das Team den „Organisationsrhythmus“ eigentlich gut verinnerlicht. „Jetzt, nach zwei Jahren Pause, müssen wir gefühlt wieder von Null anfangen“, meint Hepp schmunzelnd. Ein großes Problem stelle das allerdings nicht dar. Es gebe bei den Vorbereitungen ohnehin immer unerwartete Hürden, die es spontan zu meistern gilt.

In den kommenden Tagen gelte es unter anderem, die Dekoration für das Event „auf Vordermann zu bringen“, bevor kurz vor dem Festival dann der aufwändige Aufbau des Geländes erfolgt.