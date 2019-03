Konzertlesung im Rahmen von „Leutkirch Leuchtet“

Urs Fiechtner und Sergio Vesely kommen am Freitag, 22. März, für eine Konzertlesung in die Anne-Frank-Ausstellung in der Geschwister-Scholl-Schule. Der Ulmer Schriftsteller und Menschenrechtsaktivist und der chilenische Musiker prägten laut Mitteilung vor über 40 Jahren den Begriff der Konzertlesung für eine beispielhafte symbiotische Verknüpfung von Literatur und Musik. Die von Fiechtner gelesenen Texte werden von Vesely mit der Gitarre eher kommentiert als begleitet und gehen in vertonte Gedichte über, die Vesely mal in deutscher, mal in spanischer Sprache singt. Die Konzertlesung findet im Rahmen der Aktionswochen Leutkirch Leuchtet statt. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Das gesamte Programm der Aktionswochen gibt es auf www.leutkirch-leuchtet.de