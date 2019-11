Konzert der Eggmannsrieder Musiker

Die Musikkapelle Eggmannsried gibt am Samstag, 30. November, ein Gemeinschaftskonzert. Es beginnt um 20 Uhr in der Turn- und Festhalle Unterschwarzach. Als Gast haben sich die Veranstalter den Musikverein Mühlhausen eingeladen. Die Dirigenten Thomas Buse (Mühlhausen) und Bernd Butscher (Eggmannsried) haben laut Pressemitteilung ein abwechslungsreiches und interessantes Programm zusammengestellt. Die Mühlhausener spielen unter anderem „Sympatria“, „Rapunzel“ und „Tanz der Vampire“, die Gastgeber „Via Aurelia“, „Epic Gaming Themes“ und „Der Märchenkönig“. An diesem Abend werden auch langjährige Musiker geehrt und bereits pensionierte Kameraden zu Ehrenmitgliedern ernannt.