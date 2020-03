Kontaktgruppe sorgt auch an der Fasnet für Spenden

Die Kontaktgruppe Leutkirch für den Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm ist an der Fasnet ins närrische 33. Jahr gestartet.

Mit dem Narrenpuppenverkauf in der Touristinfo sowie dem Kuchenverkauf nach dem Umzug an Fasnetssonntag in der Festhalle, kamen 2020 schon wieder die ersten Euros zusammen. Für das Jahr 2019 konnte dem Förderkreis die Summe von 20 114 Euro überwiesen werden, damit betroffenen Kindern und Familien geholfen und Leid gelindert werden kann.

Rund 20 Frauen und einige Männer basteln, werkeln, stricken, backen Kuchen, organisieren und verkaufen das ganze Jahr über. Alles ist ehrenamtlich, gegen Spenden für den Förderkreis. Ansprechpartnerin Marlies Schindler und ihr Team sind sehr dankbar und betonen: „Es ist einfach wunderbar, dass wir seit so vielen Jahren so eine große Unterstützung bei der Bevölkerung finden und präsent sind.“ Viele Geschäfte, Firmen und Vereine machen Aktionen und spenden den Erlös der Kontaktgruppe. Auch viele kleinere Beträge machen die große Summe am Ende des Jahres aus.

2019 waren dies: Zwei Koffermärkte beim Frühlingsfest und Gallusmarkt, Spendenboxen beim Getränkemarkt von Patrick Schüller und der Ran-Tankstelle Familie Baumann, bei Friseursalon Gaby Mayer und Haarkämmerle Aichstetten, in der Stadtbuchhandlung (Petra Reininghaus), Kunstkalenderverkauf bei Vom Fass (Petra Hutter), Kuchenverkauf beim Besonderen Geschenk in der Festhalle, Puppenkleiderverkäufe und Verkäufe von eigenen kunstvollen Arbeiten im Lamm3 (Astrid Bernecker), der Sockenverkauf von Hilde Gröber aus Tautenhofen im Schloß Achberg und der Verkauf des Leutkircher Kalenders, ebenfalls eine Privatinitiative von Anita Veit und Beate Gebhard-Huber, die Konzertspende des Männergesangsvereins Altmannshofen, der Christbaumverkauf der Kirchengemeinde Schloß Zeil.