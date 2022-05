Konfirmation unter dem Zahnrad-Kreuz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Endlich wieder Konfirmation ohne Corona-Einschränkungen: Am Sonntag, 8. Mai, wurden 17 Jugendliche in der Dreifaltigkeitskirche in Leutkirch von Pfarrerin Tanja Götz eingesegnet. Der sehr gut besuchte Gottesdienst wartete auch mit vielen Überraschungsmomenten auf.

Schon vor dem Einzug der jungen Menschen zog ein Kreuz die Blicke an, das mit vielen gleich großen Zahnrädern versehen war. Sie trugen die Namen der 17 Jugendlichen und standen symbolisch dafür, dass jeder Getaufte von Gott bei seinem Namen gerufen wurde und bei ihm aufgehoben ist, dass jedes menschliche Wesen mit verschiedenen Begabungen gesegnet und trotzdem in gleicher Weise wunderbar gemacht ist. Dabei komme es trotz der Vielzahl der Rädchen auf das Mitwirken jedes Einzelnen an, erklärte Pfarrerin Götz. „Christus stärkt uns den Rücken, damit wir die Hände frei haben, um Gutes zu tun“, fuhr sie fort und verwies auf das Kreuz, das aus dem Stamm des Christbaums gezimmert worden war. Von der Christgeburt an Weihnachten, über Karfreitag bis Ostern spanne sich in diesem Zeichen die Heilsgeschichte, ohne die das Christentum nicht denkbar ist.

In ihrem Konfirmandenunterricht erfuhren die Teenies vieles über Kirche, Gottesdienst, Glauben und die christliche Gemeinde. Sie haben die Kernstücke des christlichen Glaubens kennengelernt und verinnerlicht. Das belegten sie mit ihren Auslegungen ihres Denkspruches. Nach der Einsegnung der Konfirmanden richtete Kirchengemeinderat Rudi Patzelt sein Grußwort zunächst an die Mütter, da ja Muttertag war. Dann erklärte er den Konfirmierten, dass sie nun religionsmündig seien. So dürfen sie künftig Pate oder Patin sein und bei den Kirchenwahlen ihre Stimme abgeben.

Neben dem einfühlsamen Orgelspiel von Herbert Jess setzte das Duo „Minnie’s Children“ aus Atzenweiler mit Lib Briscoe und deren Sohn Alexander Williams sowohl nachdenkliche wie rhythmisch inspirierende musikalische Höhepunkte. Die Stücke waren ihrem neuen Programm „Dream your Dreams“ entnommen, einem selbst komponierten Mix aus Jazz, Soul und Musical.

Liturgischer Höhepunkt war für die Konfirmandengruppe neben der Einsegnung das Abendmahl, das sie mit Pfarrerin Götz feierte. Danach wurden der Gemeinde am Platz Hostien und Weintrauben ausgeteilt.

Mit viel Applaus dankte die Gemeinde für diesen Festgottesdienst, der auf www.leutkirch-evangelisch.de als Video eingestellt ist.