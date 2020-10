Konfirmanden legen Zeugnis ihres Glaubens ab

Konfirmation mit Hindernissen: Eigentlich sollten die Konfirmanden der evangelischen Kirchengemeinde Leutkirch im Mai eingesegnet werden, aber wegen der Corona-Pandemie wurde das Fest auf Oktober verschoben. Für die Jugendlichen des Bezirks Nord war es dann am 18. Oktober soweit. In der Dreifaltigkeitskirche legten sie vor der Gemeinde in eigenen Worten Zeugnis ihres Glaubens ab und erneuerten das Taufversprechen ihrer Eltern und Paten (von links): Ryan Schönbein, Alexandra Meinzer, Daniel Schrön, David Walker, Maya Pillai, Diana Rau, Arthur Hermin, Klara Rose und Maya Heilig.