Konfirmanden gestalten zwei Gottesdienste

In zwei Gottesdiensten sind die acht Jungen und vier Mädchen der Gruppe Süd der evangelischen Kirchengemeinde Leutkirch konfirmiert worden. Gemeinsam gestalteten die Jugendlichen beide Gottesdienste. Sie formulierten, was ihnen Halt und Vertrauen gibt, und verknüpften es durch ihre Denksprüche mit dem christlichen Glauben. Musikalisch gestaltet wurden alle Konfirmationsgottesdienste durch kleine Gruppen des Kirchenchors sowie Sarah Smith an Orgel und Flügel und Coralie Eißler an der Querflöte. Von links: Lukas Hösch, Michaela Buffler, Mira Heese, Leonie Bauer, Jannik Fauter, Sonia Kössl, Robin Emmermacher, Marvin Lang, Lasse Beutinger, Florian Scharnagl und David Dortmann.