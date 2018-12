Kommunalwahl 2019: Alle suchen noch nach Kandidaten

Einen neuen Gemeinderat werden die Leutkircher am 26. Mai kommenden Jahres wählen. Mitte März müssen die Kandidaten feststehen. Wie es bei den derzeit im Gremium vertretenen Fraktionen aussieht, hat die „Schwäbische Zeitung“ bei deren Vorsitzenden erfragt.

Zuversicht herrscht bei Waldemar Westermayer von der CDU. Sie ist mit neun Stadträten zurzeit die größte Fraktion im Leutkircher Gemeinderat. Fünf von ihnen würden auf jeden Fall wieder kandidieren, kündigt Westermayer an, „auch ich“. Nicht mehr zur Verfügung stehen Hedwig Seidel-Lerch und Wolfgang Wild. Mit Wilds Ausscheiden wird auch die Position des Ersten ehrenamtlichen Stellvertreters des Oberbürgermeisters frei. Bei zwei weiteren derzeitigen CDU-Stadträten sei es noch unsicher, ob sie wieder kandidieren, so Westermayer. Namen mag er nicht nennen.

„Insgesamt sieht’s nicht schlecht aus“, so der CDU-Fraktionsvorsitzende zur Kandidatensuche. Zwar kassiere man auch „viele Absagen“, aber es lägen auch „einige Zusagen“ vor. „Die Liste wird sich auf jeden Fall verjüngen“, kann Westermayer auf dieser Grundlage ankündigen.

Ziel seiner Partei sei es, „im Januar die Liste vollzubringen und damit das ganze Stadtgebiet abzudecken“. Dazu sind 26 Plätze zu füllen. „Im Februar wollen wir dann offiziell nominieren“, sagt Westermayer.

„Kandidaten zu finden, ist nicht ganz einfach“, sagt Gottfried Härle, Fraktionschef des Bürgerforums Leutkirch, „aber wir haben einige neue Gesichter gefunden“. Die Kandidatensuche läuft beim Bürgerforum auf vollen Touren. „Vor allem Frauen und jüngere Kandidaten zu finden“, sei das Ziel des Bürgerforums.

Ende Februar oder Anfang März werde man mit Namen an die Öffentlichkeit gehen, kündigt Härle an. Das Bürgerforum Leutkirch kandidierte 2014 erstmals, es ging aus dem Zusammenschluss von Leutkircher Liste und Bürgerforum Abel hervor. Sechs Stadträte stellt das Bürgerforum Leutkirch derzeit. „Die Mehrzahl, also mehr als drei“, werde erneut kandidieren, verrät Härle und will auch nicht ausschließen, dass dies sogar alle tun werden.

Die Stadträte der Unabhängigen werden sich im Mai nahezu geschlossen zur Wiederwahl stellen, kündigt Fraktionschef Bernd Schosser an. Bei fünf der sechs stehe dies fest. „Kandidaten findet man nicht auf der Straße“, deutet er an, dass es nicht einfach ist, die Liste mit der Optimalzahl von 26 Kandidaten zu bestücken. „Wir werden nach dem Jahreswechsel nochmal Gas geben und in den ersten zwei Monaten das meiste eintüten.“

Das ist auch das Ziel der Freien Wähler. Deren Fraktionsvorsitzender Walter Braun hat freilich bei der Suche festgestellt: „Man stößt auf wenig Gegenliebe, wenn man mögliche Kandidaten anspricht.“ Zeitmangel sei der am häufigsten genannte Grund für eine Absage, erzählt er. „Aber dieses Zeitproblem haben wir Räte natürlich auch.“ Trotzdem würden sich alle drei derzeitigen FW-Stadträte wieder zur Wahl stellen, kündigt Braun an. Die Freien Wähler gingen 2014 mit 17 Kandidaten in die Wahl, mit einer ähnlichen Anzahl wäre er auch diesmal wieder zufrieden.

Am schwersten scheint sich die SPD bei der Kandidatensuche zu tun. Man werde nur antreten, wenn eine „akzeptable Liste“ zustandekommt, „mit der wir Aussicht haben, wieder wenigstens zwei Sitze zu gewinnen“, sagt Fraktionschef Jochen Narr und hat auch ein klar definiertes Zeitfenster: „Ende Januar sollten wir das wissen.“ 13 Kandidaten standen 2014 auf der SPD-Liste.

Beide SPD-Stadträte würden wieder antreten, so Narr. Die Suche nach weiteren Kandidaten sei eine Aufgabe jedes einzelnen Parteimitglieds. „Es ist freilich so, dass wir nicht überall offene Türen einrennen. Es wird spannend, ob wir wieder eine SPD-Liste zusammenbekommen. Wer bei uns kandidiert, ist Überzeugungstäter. Ich vermute, für parteipolitisch unabhängige Listen ist es leichter, Kandidaten zu finden.“

Die Aufgabe eines Stadtrats sei dabei durchaus erstrebenswert, wirbt Narr: „Auf kommunaler Ebene kann man als Stadtrat einiges bewegen, man kann mitreden und mitentscheiden.“