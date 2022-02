Kommissar Zufall klärt Ladendiebstahl

Weil mehrere Kinder am Dienstagnachmittag in der Nähe der Gemeinschaftsschule mit vermeintlichen Schusswaffen hantierten, verständigte ein Zeuge die Polizei. Die Beamten trafen die vier Buben im Alter von 13 und 14 Jahren mit Faschingspistolen und zugehöriger Munition an, teilt die Polizei mit. Im weiteren Verlauf fanden die Polizisten bei einem 13-Jährigen und dem 14-Jährigen zudem Zigaretten und Schnupftabak, die sie sicherstellten. Im Gespräch stellte sich heraus, dass zwei 13-Jährige aus der Gruppe zuvor in einem Leutkircher Geschäft mehrere Spielzeugpistolen samt Munition im Gesamtwert von rund 140 Euro entwendet und einen Teil davon mutmaßlich an Mitschüler weiterverkauft hatten. Die Ermittlungen des Polizeireviers Leutkirch dauern an.