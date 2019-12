„Kolumbien erleben“ an der Großleinwand im Bocksaal

Rupert Barensteiner präsentiert am Samstag, 14. Dezember, um 19.30 Uhr im Bocksaal in Leutkirch eine Bildvortrag über Kolumbien. Von Kolumbien werde in den Medien immer wieder berichtet, heißt es in einer Pressemitteilung. Meistens von Drogenkartellen und Bürgerkrieg. Ist es in Kolumbien so gefährlich, wie es hier dargestellt wird?

Kolumbien ist viermal so groß wie Deutschland. Nicht nur in der Hauptststadt Bogota, sondern über ganz Kolumbien findet man sichtbare Spuren der kulturellen und kirchlichen Geschichte: koloniale Gebäude, Kirchen, Paläste, Museen und Denkmäler entführen in die Geschichte des Landes. Zu sehen gibt es Dörfer und Städte und Berg- und Meeresregionen. Dazu zählt die südlich gelegene Stadt Popayan genauso wie Cartagena an der karibischen Küste. Nach Bogota bereiste Barensteiner das zentrale Hochland, die Kaffeezone um Almeria, Medellin und Umgebung, den Nationalpark Tayrona, die Tropeninsel San Andres und das andine Hochland im Nationalpark Cocuy.

Seine Eindrücke von Kolumbien werden bei der mit landestypischer Musik unterlegten digitalen Fotoshow unterhaltsam kommentiert.