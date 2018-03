Kollision an der Friesenhofener Kreuzung

Ohne Personen-, aber mit erheblichem Sachschaden ist am frühen Mittwochnachmittag ein Unfall auf der L 318 an der Kreuzung bei Friesenhofen verlaufen.

Der Fahrer eines BMW mit Kemptener Kennzeichen, der aus Richtung Beuren kam, übersah beim Einfahren in die Landesstraße einen aus Richtung Isny kommenden Mercedes-Benz mit Zulassung des Landkreises Balingen, in dem zwei Personen saßen. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer Kollision, in deren Folge der Mercedes auf der Fahrerseite erheblich beschädigt wurde, nach der Kreuzung rechts von der Fahrbahn geriet und erst in der angrenzenden Wiese zum Stehen kam. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenprall nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Die Kreuzung zählt seit Jahren zu den besonders gefährlichen Stellen im Bereich der Leutkircher Gemarkung. In der Vergangenheit wurden deshalb auch Sichtsperren eingerichtet, um die Situation zu entschärfen.