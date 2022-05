Körperverletzung direkt vor dem Polizeirevier

In den Streit eines deutlich betrunkenen Ex-Paares hat sich die Polizei in Leutkirch eingeschaltet – und dabei musste sie noch nicht einmal wirklich ausrücken: Offensichtlich, so schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung, hatten die Beteiligten nicht bemerkt, dass sie ihren Streit direkt vor dem Polizeirevier ausgetragen hatten.

Der Streit des ehemaligen Pärchens mündete schlussendlich in einer Ohrfeige. Der tatverdächtige 39-Jährige hatte mit umgerechnet 2,78 Promille noch einen höheren Wert erzielt als seine 36-jährige Ex-Lebensgefährtin, die nur knapp unter der zwei Promillemarke blieb.